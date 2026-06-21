به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، توافق‌نامه‌ای میان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و بنیاد TUI در ۲۷ مه ۲۰۲۶ به امضا رسید و بر توسعه گردشگری پایدار در داخل و پیرامون محوطه‌های ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو متمرکز است. این برنامه با ترکیب پروژه‌های محلی و سازوکارهای بین‌المللی تبادل دانش و تجربه، تلاش دارد نشان دهد گردشگری می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی، به حفاظت از میراث‌فرهنگی و توسعه پایدار جوامع محلی نیز کمک کند.

بر اساس اعلام یونسکو، افزایش شمار بازدیدکنندگان در بسیاری از مقاصد میراثی جهان اگرچه فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای ایجاد کرده، اما هم‌زمان فشار فزاینده‌ای بر جوامع محلی، سنت‌های فرهنگی و محیط‌های طبیعی وارد آورده است. از این رو، دو طرف تلاش دارند با ارائه الگوهای نوین مدیریت گردشگری، میان حفاظت از میراث و بهره‌برداری گردشگری توازن ایجاد کنند.

در مرحله نخست، اجرای این طرح در دو مقصد میراث جهانی شامل «قصر آیت‌بن‌حدو» در مراکش و «شهر سنگی زنگبار» در تانزانیا آغاز خواهد شد.

در مراکش، این برنامه بر توسعه گردشگری پایدار در اطراف محوطه تاریخی قصر آیت‌بن‌حدو، یکی از شاخص‌ترین آثار فرهنگی این کشور، متمرکز است. هدف اصلی این طرح افزایش مدت اقامت گردشگران، تقویت فرصت‌های اقتصادی برای صنعتگران و کسب‌وکارهای گردشگری محلی و همچنین طراحی تجربه‌های جدید گردشگری فرهنگی مبتنی بر میراث و سنت‌های بومی است.

برگزاری دوره‌های آموزشی برای راهنمایان گردشگری و کارآفرینان محلی، ایجاد مسیرهای فرهنگی جدید و استفاده از ابزارهای روایتگری و تفسیر دیجیتال از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این برنامه است. همچنین توجه ویژه‌ای به توانمندسازی زنان و جوانان و افزایش مشارکت آنان در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری، صنایع‌دستی و فرهنگ محلی خواهد شد.

در زنگبار نیز این همکاری بر توسعه گردشگری فرهنگی پایدار در محدوده شهر تاریخی «استون تاون» متمرکز است؛ شهری که به‌دلیل میراث زنده و تاریخ غنی خود به‌عنوان یکی از میراث‌های جهانی یونسکو شناخته می‌شود.

این طرح با هدف تقویت پیوند میان فرهنگ و گردشگری، از برنامه‌هایی در حوزه توسعه مهارت‌ها، کارآفرینی خلاق، ترویج میراث‌فرهنگی و ابتکارات گردشگری مبتنی بر میراث حمایت می‌کند. برنامه‌هایی همچون «شب‌های فرهنگی فرودهانی»، «بازارهای خلاق زنگبار» و «سفیران جوان میراث» از جمله بخش‌های این طرح هستند که فرصت‌های جدیدی را برای مشارکت و بهره‌مندی جوامع محلی از گردشگری مسئولانه فراهم خواهند کرد.

ژولین پلو، مدیر مشارکت‌های یونسکو، در این‌باره گفت: گردشگری پایدار باید به نفع جوامعی باشد که از میراث جهانی حفاظت می‌کنند و سنت‌های زنده آن را تداوم می‌بخشند. این مشارکت تلاشی برای همکاری با بخش‌خصوصی به‌منظور شکل‌دهی به الگویی مسئولانه‌تر از گردشگری است؛ الگویی که در آن فعالیت اقتصادی از حفاظت میراث پشتیبانی کرده و به ایجاد فرصت‌های واقعی برای جوامع محلی منجر شود.

دو طرف همچنین اعلام کرده‌اند که فراتر از اجرای پروژه‌های محلی، در زمینه تقویت گفت‌وگوی بین‌المللی، تبادل تجربیات و توسعه همکاری میان بخش‌های عمومی و خصوصی برای ترویج گردشگری پایدار در مقاصد میراث جهانی در سراسر جهان نیز همکاری خواهند کرد.

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