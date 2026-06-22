به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یونسکو در گزارشی هشدار داده است که در شرایطی که هوش مصنوعی، فناوری‌های دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین به سرعت در حال دگرگون کردن زیست‌بوم فرهنگی جهان هستند، نبود سرمایه‌گذاری کافی در آموزش و ارتقای مهارت‌های شاغلان فرهنگی می‌تواند به افزایش نابرابری‌ها و شکنندگی بیشتر بخش فرهنگ منجر شود.

بر اساس این گزارش، صنایع فرهنگی و خلاق از جمله سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند، اما بسیاری از فعالان این حوزه همچنان با چالش‌هایی همچون اشتغال غیررسمی، دستمزدهای پایین، نبود دسترسی برابر به آموزش‌های تخصصی و شکاف‌های مهارتی مواجه‌اند.

یونسکو تاکید کرده است که توسعه مهارت‌ها در حوزه‌های متنوعی از جمله موسیقی، مد و طراحی، سینما، رسانه‌های دیجیتال، صنایع‌دستی، میراث‌فرهنگی و هنرهای نمایشی باید در اولویت سیاست‌گذاری دولت‌ها قرار گیرد.

این سازمان بین‌المللی همچنین خواستار ایجاد چارچوب‌های ملی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، توسعه مشارکت میان نهادهای آموزشی و صنایع خلاق و طراحی الگوهای نوآورانه آموزشی متناسب با تحولات فناوری شده است.

در گزارش یونسکو آمده است که سرمایه‌گذاری در نیروی کار فرهنگی نه تنها به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی منجر می‌شود، بلکه نقش مهمی در کاهش فقر، ارتقای کیفیت آموزش، تحقق برابری جنسیتی، تقویت انسجام اجتماعی و ترویج جوامع صلح‌آمیز و فراگیر ایفا می‌کند.

یونسکو همچنین تصریح کرده است که حفظ تنوع فرهنگی جهان در گرو آن است که نسل جدید هنرمندان، صنعتگران، روایتگران و خلاقان فرهنگی، صرف‌نظر از محل زندگی خود، به آموزش، مهارت و فرصت‌های لازم برای خلق و تولید آثار فرهنگی دسترسی داشته باشند.

این گزارش بخشی از برنامه‌های یونسکو برای حمایت از اجرای کنوانسیون ۲۰۰۵ حفاظت و ترویج تنوع اشکال بیان فرهنگی و تقویت اقتصاد خلاق در سطح جهانی است.

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