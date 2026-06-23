اروپا وارد عصر مرزهای هوشمند شد/ پایان مهر گذرنامه با اجرای کامل سامانه دیجیتال ورود و خروج اتحادیه اروپا

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا به نقل از منابع رسمی اتحادیه اروپا، سامانه «ورود و خروج» از ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ به‌طور کامل در تمامی گذرگاه‌های خارجی کشورهای عضو منطقه شنگن و سایر کشورهای مشارکت‌کننده عملیاتی شده است. این سامانه، ورود، خروج و همچنین موارد عدم اجازه ورود اتباع کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا را به‌صورت دیجیتال ثبت می‌کند.

بر اساس مقررات جدید، مسافران غیراروپایی که برای اقامت‌های کوتاه‌مدت وارد کشورهای تحت پوشش این سامانه می‌شوند، هنگام نخستین ورود باید اطلاعات گذرنامه، تصویر چهره و اثر انگشت خود را در سامانه ثبت کنند. در سفرهای بعدی، هویت مسافر از طریق داده‌های بیومتریک احراز خواهد شد و دیگر نیازی به درج مهر فیزیکی در گذرنامه نخواهد بود.

کمیسیون اروپا اعلام کرده است که هدف اصلی از راه‌اندازی این سامانه، افزایش امنیت مرزی، مقابله با جعل هویت، شناسایی افرادی که بیش از مدت مجاز در اروپا اقامت می‌کنند و همچنین تسهیل تبادل اطلاعات میان کشورهای عضو است.

با این حال، اجرای کامل سامانه EES در برخی مبادی مرزی و فرودگاه‌های اروپایی با چالش‌هایی همراه بوده است. رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که در هفته‌های اخیر، در برخی فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های زمینی، صف‌های طولانی و افزایش زمان انتظار مسافران مشاهده شده و مسئولان صنعت گردشگری نسبت به تداوم این وضعیت در فصل اوج سفرهای تابستانی هشدار داده‌اند. برخی برآوردها از احتمال انتظار چندساعته مسافران در برخی مرزهای پرتردد حکایت دارد.

کارشناسان گردشگری توصیه کرده‌اند مسافران غیراروپایی، به‌ویژه افرادی که برای نخستین بار پس از اجرای سامانه جدید به اروپا سفر می‌کنند، زمان بیشتری برای انجام تشریفات مرزی در نظر بگیرند و پیش از سفر، از آخرین مقررات ورود به کشورهای مقصد اطلاع کسب کنند.

سامانه EES مقدمه‌ای برای اجرای «سامانه اطلاعات و مجوز سفر اروپا» (ETIAS) نیز محسوب می‌شود که قرار است در ادامه، نظام جدید صدور مجوز الکترونیکی سفر برای اتباع کشورهای معاف از ویزا را در اتحادیه اروپا تکمیل کند.

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