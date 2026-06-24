کربلا در موسم عاشورا/ گردشگری مذهبی همچنان پیشران اقتصاد عراق

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رسانه‌های عراقی گزارش داده‌اند که در آستانه عاشورا، میلیون‌ها زائر از داخل عراق و کشورهای مختلف منطقه و جهان وارد شهرهای نجف و کربلا شده‌اند و مواکب حسینی، ایستگاه‌های خدمات‌رسانی و مراکز اسکان زائران فعالیت خود را به‌طور گسترده آغاز کرده‌اند.

بر اساس گزارش تازه رسانه عراقی شفق‌نیوز، کربلا و نجف در ایام محرم و عاشورا شاهد حضور میلیونی زائران هستند؛ حضوری که علاوه بر ابعاد مذهبی و فرهنگی، نقش مهمی در رونق بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله هتل‌داری، حمل‌ونقل، خدمات شهری، صنایع غذایی و تجارت محلی ایفا می‌کند.

کارشناسان حوزه گردشگری در عراق معتقدند گردشگری مذهبی در سال‌های اخیر به یکی از باثبات‌ترین منابع درآمدی این کشور تبدیل شده است. به‌گفته آنان، برخلاف بسیاری از بخش‌های اقتصادی که تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی قرار می‌گیرند، زیارت اماکن مقدس شیعی در نجف، کربلا، کاظمین و سامرا همچنان روندی رو به رشد داشته است.

شفق‌نیوز در گزارشی تحلیلی تاکید کرده است که دولت عراق در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ارتقای خدمات زائران و افزایش ظرفیت اقامتی شهرهای زیارتی انجام داده است. کربلا اکنون با صدها هتل و مرکز اقامتی، یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری مذهبی در جهان اسلام به‌شمار می‌رود.

همزمان با آغاز دهه نخست محرم، هزاران موکب مردمی در مسیرهای منتهی به حرم‌های مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) برپا شده‌اند و خدمات رایگان اسکان، تغذیه و رفاهی به زائران ارائه می‌کنند؛ ظرفیتی اجتماعی و فرهنگی که از آن به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های میراث‌فرهنگی ناملموس جهان تشیع یاد می‌شود.

به باور ناظران، آیین‌های عاشورایی در عراق افزون بر کارکردهای مذهبی، به عاملی مؤثر در تقویت دیپلماسی فرهنگی، توسعه گردشگری زیارت و تنوع‌بخشی به اقتصاد غیرنفتی این کشور تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که اهمیت روزافزون گردشگری مذهبی را در معادلات اقتصادی عراق بیش از پیش نمایان می‌کند.

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