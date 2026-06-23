به گزارش خبرنگار میراثآریا به نقل از رویترز، افزایش دما در روزهای اخیر، بازدید از جاذبههای روباز تاریخی رم از جمله کولوسئوم و فروم رومی را با دشواری همراه کرده و بسیاری از گردشگران را به جستوجوی مکانهای خنکتر واداشته است.
یکی از این فضاها، مجموعه زیرزمینی واقع در زیر بقایای «معبد کلودیوس» در نزدیکی کولوسئوم است؛ مجموعهای متشکل از تونلها و معادن سنگ باستانی که دمای آن در تمام طول سال بین ۱۷ تا ۱۸ درجه سانتیگراد ثابت باقی میماند.
«کریستینا ولپاکیو»، باستانشناس و راهنمای داوطلب تورهای زیرزمینی رم، در گفتوگو با رویترز اظهار کرد: دمای این فضاها در تمام فصول تقریبا ثابت است. در زمستان گرم و در تابستان بسیار مطبوع است و همین ویژگی باعث شده در روزهای گرم، بازدیدکنندگان زیادی به این مکان مراجعه کنند.
وی افزود: این مجموعه فضایی منحصربهفرد است که تاریخ، باستانشناسی، زمینشناسی و غارنوردی را در کنار هم به نمایش میگذارد.
گردشگران نیز از تجربه بازدید از این فضاهای زیرزمینی استقبال کردهاند. برخی بازدیدکنندگان در گفتوگو با رویترز تاکید کردند که افزون بر خنکی هوا، آشنایی با بخش کمتر شناختهشدهای از میراث تاریخی رم، جذابیت ویژهای برای آنان داشته است.
این روند در حالی رخ میدهد که بخشهای مختلف اروپا درگیر یکی از شدیدترین موجهای گرمای سال جاری هستند. بر اساس گزارشها، دمای هوا در برخی مناطق ایتالیا به بیش از ۳۶ درجه سانتیگراد رسیده و کارشناسان، تغییرات اقلیمی را عامل افزایش فراوانی و شدت این پدیدهها میدانند.
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