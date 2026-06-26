زینب شهیزاده، صنعتگر و بافنده کپو در روستای گردشگری پامنار، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به بیش از سه دهه فعالیت در این هنر سنتی، اظهار کرد: از ۱۵ سالگی بافت کپو را آغاز کردهام و اکنون حدود ۳۰ سال است که به این هنر مشغول هستم.
او افزود: در گذشته بیشتر محصولات را برای فروش در نمایشگاههای صنایعدستی تولید میکردیم و مشتریان خاص خود را داشت، اما با رونق گردشگری در روستای پامنار، گردشگران نیز به خرید کپو و دیگر صنایعدستی بومی علاقهمند شدهاند و این موضوع به افزایش فروش کمک کرده است.
این بافنده کپو درباره تأمین مواد اولیه گفت: بخش عمده مواد اولیه از گیاهان بومی منطقه تهیه میشود، هرچند کرک نخل به میزان محدود در وجود دارد و گاهی ناچاریم بخشی از مواد اولیه را از خارج از روستا تأمین کنیم.
شهیزاده با بیان اینکه دارای کارت صنعتگری و بیمه صنایعدستی است، تصریح کرد: تاکنون از تسهیلات و وامهای حوزه صنایعدستی استفاده نکردهام و فعالیت ما بهصورت کارگاه خانگی انجام میشود.
او با اشاره به آموزش این هنر به دیگران اظهار کرد: افراد مختلفی را آموزش دادهام، اما متأسفانه استقبال نسل جوان از یادگیری کپو نسبت به گذشته کمتر شده و بیشتر تمایل دارند تحصیلات دانشگاهی را دنبال کنند.
این صنعتگر درباره تولیدات خود گفت: بیشتر تولیدات بهصورت سفارشی انجام میشود و نقوش سنتی را از نسلهای گذشته آموختهایم، اما در صورت ارائه طرحهای جدید نیز توان اجرای آنها را داریم.
شهیزاده با اشاره به تغییر سلیقه بازار افزود: امروزه محصولات تزئینی مانند دیوارکوبهای کپو بیش از نمونههای قدیمی و کاربردی مورد استقبال قرار میگیرند و بخش عمده سفارشها نیز مربوط به همین محصولات است.
او درباره فروش اینترنتی محصولات نیز گفت: هنوز استفاده از فضای مجازی و ابزارهایی مانند اینستاگرام و سایتهای فروش در میان بسیاری از صنعتگران روستا چندان رایج نیست و ظرفیت توسعه در این زمینه وجود دارد.
بافنده کپو در پایان با استقبال از ثبت جهانی روستای پامنار تأکید کرد: خانواده ما همواره در توسعه گردشگری روستا همکاری کردهاند و معتقدم ثبت جهانی پامنار میتواند فرصتهای اقتصادی و شغلی بهتری برای مردم، بهویژه جوانان، فراهم کند و آینده صنایعدستی و گردشگری این روستا را روشنتر سازد.
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