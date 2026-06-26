به گزارش خبرنگار میراثآریا به نقل از خبرگزاری رویترز، انجمن گردشگری آلمان روز پنجشنبه ۲۵ ژوئن اعلام کرد که از اول نوامبر ۲۰۲۶، میزان حق عضویت پرداختی شرکتهای گردشگری به «صندوق امنیت سفر آلمان» از ۰.۵ درصد به ۰.۲۵ درصد درآمدهای مشمول حمایت کاهش خواهد یافت.
بر اساس اعلام این انجمن، کاهش نرخ پرداختی به صندوق، سالانه حدود ۷۰ میلیون یورو صرفهجویی برای شرکتهای گردشگری آلمان به همراه خواهد داشت و میتواند به تقویت جایگاه تورهای بسته مسافرتی در بازار رقابتی گردشگری اروپا کمک کند.
همچنین دولت آلمان تصمیم گرفته است میزان تضامین مالی موردنیاز شرکتها برای عضویت در این صندوق را نیز کاهش دهد. انجمن گردشگری آلمان برآورد کرده است که این اقدام به کاهش یکباره حدود ۵۶۰ میلیون یورو از تعهدات تضمینی شرکتهای گردشگری منجر خواهد شد و هزینههای مرتبط با ضمانتنامههای بانکی و بیمهای را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
«آلبین لویدل» رئیس انجمن گردشگری آلمان، این تصمیم را گامی مهم در راستای افزایش رقابتپذیری صنعت گردشگری کشور توصیف کرد و گفت: این اقدام به تقویت سفرهای بسته مسافرتی و کاهش فشار مالی بر فعالان این صنعت کمک خواهد کرد.
در همین حال، شرکت بزرگ گردشگری آلمان، «تویی»، ضمن استقبال از این تصمیم، آن را تنها «گامی در مسیر درست» دانست و خواستار کاهش بیشتر هزینهها در آینده شد. این شرکت اعلام کرد با توجه به اینکه هماکنون حدود یک میلیارد یورو در صندوق امنیت سفر برای حمایت از مسافران ذخیره شده است، امکان کاهش بیشتر یا حتی حذف کامل این هزینهها بدون تضعیف حمایت از حقوق مصرفکنندگان وجود دارد.
صندوق امنیت سفر آلمان در سال ۲۰۲۱ و در پی ورشکستگی شرکت گردشگری «توماس کوک» ایجاد شد. هدف از تشکیل این صندوق، تضمین بازپرداخت هزینهها و حمایت از مسافرانی است که در صورت ورشکستگی شرکتهای گردشگری با مشکلات مالی مواجه میشوند.
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