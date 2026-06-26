به گزارش خبرنگار میراث‌آریا به نقل از رسانه‌های بین‌المللی، شرکت «فرودگاه‌های رم» که مدیریت فرودگاه‌های فیومیچینو و چامپینو را برعهده دارد، نسبت به پیامدهای اجرای کامل سامانه دیجیتال جدید ورود و خروج اتحادیه اروپا هشدار داده است.

«مارکو ترونکوئه» مدیرعامل این شرکت اعلام کرد که اجرای این سامانه در اوج سفرهای تابستانی می‌تواند به ایجاد صف‌های طولانی، تأخیرهای چندساعته و حتی جا ماندن مسافران از پروازها منجر شود.

سامانه EES که از آوریل ۲۰۲۶ به‌طور کامل در مرزهای منطقه شنگن اجرایی شده، ورود و خروج اتباع غیراروپایی را به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌کند و برای نخستین ورود، ثبت اطلاعات بیومتریک از جمله اثر انگشت و تصویر چهره را الزامی می‌داند.

به گفته مدیران فرودگاه‌های رم، حجم بالای مسافران در فصل تابستان و زمان‌بر بودن ثبت اطلاعات بیومتریک، ظرفیت کنونی فرودگاه‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. برآوردها نشان می‌دهد در برخی فرودگاه‌های اروپایی، زمان انتظار مسافران ممکن است به چند ساعت برسد.

همزمان انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (یاتا) و شماری از اپراتورهای فرودگاهی اروپا نیز خواستار انعطاف بیشتر در اجرای این سامانه شده‌اند. برخی کشورهای اروپایی نیز بخشی از الزامات اجرایی را به تعویق انداخته یا تسهیل کرده‌اند.

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