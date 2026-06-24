به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با نزدیک شدن به عاشورای حسینی، مناطق شیعهنشین لبنان بهویژه در جنوب این کشور و حومه جنوبی بیروت (ضاحیه)، خود را برای برگزاری یکی از مهمترین و باشکوهترین رویدادهای مذهبی و فرهنگی سال آماده میکنند؛ آیینهایی که ریشه در حافظه تاریخی و باورهای دینی جامعه لبنان داشته و طی دههها بهعنوان بخشی جداییناپذیر از هویت فرهنگی این کشور استمرار یافته است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از لبنان، هیئتهای مذهبی، مراکز فرهنگی، انجمنهای مردمی و نهادهای محلی، برنامههای متنوعی شامل برپایی مجالس عزاداری، سخنرانیهای دینی، دستههای سوگواری، آیینهای سنتی و فعالیتهای فرهنگی مرتبط با واقعه کربلا را تدارک دیدهاند. همزمان، خیابانها، میادین و فضاهای عمومی در بسیاری از شهرها و روستاهای جنوب لبنان با پرچمها، نمادها و نشانههای ویژه ماه محرم آذینبندی شده و فضای عمومی این مناطق رنگ و بوی عاشورایی به خود گرفته است.
در سالهای اخیر، پژوهشگران حوزه میراثفرهنگی و مطالعات مردمشناختی توجه ویژهای به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و هنری آیینهای محرم در لبنان نشان دادهاند. به باور آنان، این آیینها مجموعهای غنی از سنتهای شفاهی، نوحهخوانیها و موسیقی مذهبی، هنرهای آیینی، شیوههای بومی عزاداری و الگوهای مشارکت اجتماعی را دربرمیگیرد که مستندسازی، صیانت و انتقال آنها به نسلهای آینده، ضرورتی راهبردی در حوزه حفاظت از میراث ناملموس محسوب میشود.
همچنین فعالان حوزه گردشگری فرهنگی بر این باورند که آیینهای عاشورایی لبنان، بهواسطه اصالت فرهنگی و غنای آیینی خود، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی برخوردارند. هرچند انگیزه اصلی مشارکتکنندگان، حضور در مراسم دینی و ابراز ارادت به ساحت سیدالشهدا(ع) است، اما این آیینها برای پژوهشگران، علاقهمندان به فرهنگهای دینی و گردشگران فرهنگی نیز فرصتی ارزشمند برای شناخت سنتها، آداب و رسوم و میراث معنوی جوامع محلی لبنان فراهم میآورد.
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