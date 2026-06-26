۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۷

پوستر رسمی دیدار «ایران و مصر» با محوریت میراث تاریخی دو کشور منتشر شد/ از تخت‌جمشید تا اهرام

پوستر رسمی دیدار «ایران و مصر» با محوریت میراث تاریخی دو کشور منتشر شد/ از تخت‌جمشید تا اهرام

در آستانه دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با انتشار پوستری الهام‌گرفته از نمادهای شاخص میراث‌جهانی دو کشور، روایتی فرهنگی و تمدنی از این رقابت ورزشی ارائه کرد؛ روایتی که در آن شکوه تخت‌جمشید و عظمت اهرام مصر، بر اشتراکات تاریخی و هویتی دو تمدن بزرگ جهان تاکید دارد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، فردا شنبه ساعت ۶:۳۰ به مصاف تیم ملی مصر خواهد رفت؛ دیداری که افزون بر جذابیت‌های فنی و ورزشی، از منظر فرهنگی و تمدنی نیز واجد اهمیتی ویژه است.

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در اقدامی قابل توجه، همزمان با نزدیک شدن به این دیدار، پوستر رسمی مسابقه را منتشر کرد؛ پوستری که در آن از دو نماد برجسته میراث بشری، یعنی مجموعه جهانی تخت‌جمشید به عنوان نماد شکوه تمدن ایران‌زمین و اهرام مصر به عنوان یکی از کهن‌ترین و شناخته‌شده‌ترین یادمان‌های تاریخی، بهره گرفته شده است.

این انتخاب، نشان می‌دهد که ورزش می‌تواند بستری مؤثر برای بازنمایی هویت‌های تاریخی، تقویت دیپلماسی فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های تمدنی ملت‌ها در عرصه بین‌المللی باشد. حضور نمادهای میراثی در چنین رویدادهایی، علاوه بر تقویت حس غرور ملی، فرصتی ارزشمند برای معرفی آثار تاریخی و فرهنگی کشورها به میلیون‌ها مخاطب در سراسر جهان فراهم می‌آورد.

ایران و مصر، به عنوان دو کانون بزرگ تمدنی جهان، هر یک میراثی چند هزار ساله را در حافظه تاریخی بشریت ثبت کرده‌اند. تخت‌جمشید و اهرام مصر نیز بخشی از میراث مشترک بشری به شمار می‌روند که در فهرست میراث‌جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند.

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کد خبر 1405040500243
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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