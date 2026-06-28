رئیس جمهوری وارد شهر قم شد

به گزارش میراث آریا، مسعود پزشکیان صبح یکشنبه هفتم تیرماه در بدو ورود به قم، با حضور در حرم مطهر کریمه اهلبیت (س)، به زیارت این بارگاه پرداخت.
رئیسجمهوری همچنین با حضور بر مزار علمای مدفون در حرم مطهر حضرت معصومه (س) و شهدای گرانقدر، شهید لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی و شهید امیر موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ضمن قرائت فاتحه، به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.
پزشکیان در ادامه سفر خود به قم، با جمعی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
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