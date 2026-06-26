۵ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۵

نماینده مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میراث‌آریا:

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای حفاظت از میراث ارزشمند مسجدسلیمان

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای حفاظت از میراث ارزشمند مسجدسلیمان

نماینده مردم مسجدسلیمان در جریان بازدید از محوطه باستانی کلگه زرین ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارتخانه، اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان و پایگاه ملی منظر فرهنگی و صنعتی مسجدسلیمان، بر ضرورت استمرار کاوش‌های باستان‌شناسی، تکمیل هرچه سریع‌تر موزه باستان‌شناسی مسجدسلیمان، تخصیص اعتبارات لازم و حضور وزیر در حوزه انتخابیه برای بررسی میدانی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی با حضور در محوطه تاریخی کلگه زرین، از روند اجرای پروژه ملی سایت‌موزه و کاوش‌های باستان‌شناسی این مجموعه بازدید کرد و بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی برای حفاظت و معرفی این میراث ارزشمند تأکید کرد.

رضا جباری، نماینده مردم شریف مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی، به همراه فرماندار شهرستان، اعضای شورای اداری و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، از روند اجرای پروژه ملی سایت‌موزه و کاوش‌های باستان‌شناسی محوطه تاریخی کلگه زرین مسجدسلیمان بازدید کرد.

در جریان این بازدید، ایوب سلطانی رئیس پایگاه ملی منظر فرهنگی و صنعتی مسجدسلیمان، گزارشی از نتایج نخستین فصل کاوش‌های باستان‌شناسی، برنامه‌های پژوهشی، اقدامات حفاظتی و طرح جامع ایجاد سایت‌موزه کلگه زرین ارائه کرد.

در این گزارش، بر اهمیت استثنایی این محوطه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز آیینی و مذهبی دوره الیمایی در جنوب‌غرب ایران و نیز ظرفیت‌های آن در توسعه گردشگری فرهنگی، پژوهش‌های علمی و معرفی پیشینه تمدنی مسجدسلیمان تأکید شد.

رضا جباری در حاشیه این بازدید در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با ابراز خرسندی از اقدامات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، پایگاه ملی منظر فرهنگی و صنعتی مسجدسلیمان و گروه کاوش، گفت: حفظ و معرفی این میراث گران‌بها، وظیفه‌ای ملی است و همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید با هم‌افزایی و همکاری مؤثر، زمینه حفاظت، معرفی و بهره‌برداری شایسته از این مجموعه کم‌نظیر را فراهم کنند.

او با اشاره به اهمیت ویژه این پروژه، بر تسریع در اجرای حصارکشی محوطه، احداث سازه‌های حفاظتی بر روی بقایای معماری و آثار مکشوفه، تأمین رده حفاظتی دائمی، استقرار سامانه‌های مانیتورینگ و پایش تصویری، تأمین اعتبارات لازم و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز برای تبدیل کلگه زرین به یک سایت‌موزه استاندارد تأکید کرد.

نماینده مردم مسجدسلیمان همچنین در جریان این بازدید، طی تماس تلفنی با سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارتخانه، اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان و پایگاه ملی منظر فرهنگی و صنعتی مسجدسلیمان، بر ضرورت استمرار کاوش‌های باستان‌شناسی، تکمیل هرچه سریع‌تر موزه باستان‌شناسی مسجدسلیمان، تخصیص اعتبارات لازم و حضور وزیر در حوزه انتخابیه برای بررسی میدانی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی منطقه تأکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در این گفت‌وگوی تلفنی، با قدردانی از پیگیری‌های مستمر نماینده مردم، فرماندار و مدیران شهرستان در صیانت از میراث فرهنگی، توجه مسئولان محلی به حفاظت از آثار تاریخی و هویت فرهنگی منطقه را اقدامی ارزشمند و امیدبخش دانست.

پروژه سایت‌موزه کلگه زرین، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های میراث‌فرهنگی در شمال خوزستان، با هدف حفاظت از بقایای ارزشمند معماری، نقش‌برجسته‌ها، یافته‌های آیینی و استقرار نظامی جامع برای پژوهش، حفاظت، آموزش و گردشگری در حال اجراست.

انتظار می‌رود با تداوم حمایت‌های ملی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، این محوطه ارزشمند به یکی از شاخص‌ترین سایت‌موزه‌های باستان‌شناسی کشور و نمادی از هویت تاریخی و تمدنی مسجدسلیمان تبدیل شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405040700398
مجتبی گهستونی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha