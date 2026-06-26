به گزارش خبرنگار میراثآریا، نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی با حضور در محوطه تاریخی کلگه زرین، از روند اجرای پروژه ملی سایتموزه و کاوشهای باستانشناسی این مجموعه بازدید کرد و بر ضرورت همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی برای حفاظت و معرفی این میراث ارزشمند تأکید کرد.
رضا جباری، نماینده مردم شریف مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی، به همراه فرماندار شهرستان، اعضای شورای اداری و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، از روند اجرای پروژه ملی سایتموزه و کاوشهای باستانشناسی محوطه تاریخی کلگه زرین مسجدسلیمان بازدید کرد.
در جریان این بازدید، ایوب سلطانی رئیس پایگاه ملی منظر فرهنگی و صنعتی مسجدسلیمان، گزارشی از نتایج نخستین فصل کاوشهای باستانشناسی، برنامههای پژوهشی، اقدامات حفاظتی و طرح جامع ایجاد سایتموزه کلگه زرین ارائه کرد.
در این گزارش، بر اهمیت استثنایی این محوطه بهعنوان یکی از مهمترین مراکز آیینی و مذهبی دوره الیمایی در جنوبغرب ایران و نیز ظرفیتهای آن در توسعه گردشگری فرهنگی، پژوهشهای علمی و معرفی پیشینه تمدنی مسجدسلیمان تأکید شد.
رضا جباری در حاشیه این بازدید در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با ابراز خرسندی از اقدامات ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان، پایگاه ملی منظر فرهنگی و صنعتی مسجدسلیمان و گروه کاوش، گفت: حفظ و معرفی این میراث گرانبها، وظیفهای ملی است و همه دستگاههای اجرایی شهرستان باید با همافزایی و همکاری مؤثر، زمینه حفاظت، معرفی و بهرهبرداری شایسته از این مجموعه کمنظیر را فراهم کنند.
او با اشاره به اهمیت ویژه این پروژه، بر تسریع در اجرای حصارکشی محوطه، احداث سازههای حفاظتی بر روی بقایای معماری و آثار مکشوفه، تأمین رده حفاظتی دائمی، استقرار سامانههای مانیتورینگ و پایش تصویری، تأمین اعتبارات لازم و ایجاد زیرساختهای موردنیاز برای تبدیل کلگه زرین به یک سایتموزه استاندارد تأکید کرد.
نماینده مردم مسجدسلیمان همچنین در جریان این بازدید، طی تماس تلفنی با سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ضمن قدردانی از حمایتهای وزارتخانه، ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان و پایگاه ملی منظر فرهنگی و صنعتی مسجدسلیمان، بر ضرورت استمرار کاوشهای باستانشناسی، تکمیل هرچه سریعتر موزه باستانشناسی مسجدسلیمان، تخصیص اعتبارات لازم و حضور وزیر در حوزه انتخابیه برای بررسی میدانی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی منطقه تأکید کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز در این گفتوگوی تلفنی، با قدردانی از پیگیریهای مستمر نماینده مردم، فرماندار و مدیران شهرستان در صیانت از میراث فرهنگی، توجه مسئولان محلی به حفاظت از آثار تاریخی و هویت فرهنگی منطقه را اقدامی ارزشمند و امیدبخش دانست.
پروژه سایتموزه کلگه زرین، بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای میراثفرهنگی در شمال خوزستان، با هدف حفاظت از بقایای ارزشمند معماری، نقشبرجستهها، یافتههای آیینی و استقرار نظامی جامع برای پژوهش، حفاظت، آموزش و گردشگری در حال اجراست.
انتظار میرود با تداوم حمایتهای ملی و همکاری دستگاههای اجرایی، این محوطه ارزشمند به یکی از شاخصترین سایتموزههای باستانشناسی کشور و نمادی از هویت تاریخی و تمدنی مسجدسلیمان تبدیل شود.
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