۷ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳

کاهش نسبی دما در ۷ استان نوار شمالی کشور

کاهش نسبی دما در ۷ استان نوار شمالی کشور

سازمان هواشناسی امروز یکشنبه ۷ تیرماه برای ۷ استان واقع در نوار شمالی کشور، رگبار باران، رعد و برق و کاهش نسبی دما پیش بینی کرد.

به گزارش میراث آریا، امروز یکشنبه ۷ تیرماه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در شمال آذربایجان غربی، مناطقی از آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات در گلستان و خراسان شمالی، ابرناکی، رگبار و رعد و برق، وزش باد همراه با کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود. 

امروز یکشنبه ۷ تیرماه همچنین در شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز شامل استان‌های تهران و سمنان در بعضی ساعات افزایش وزش باد انتظار می‌رود. 

فردا دوشنبه ۸ تیرماه فقط در مازندران، شرق گیلان و خراسان شمالی رگبار پراکنده رخ می‌دهد. همچنین در شمال شرق و شرق کشور افزایش وزش باد و در برخی مناطق به‌ویژه در زابل خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود. 

از امروز یکشنبه ۷ تا سه شنبه ۹ تیرماه در ارتفاعات شرق هرمزگان و جنوب شرق کرمان به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد. 

امروز یکشنبه ۷ و فردا ۸ تیرماه دریای خزر و دوشنبه ۸ تا چهارشنبه ۱۰ تیرماه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است. 

امروز یکشنبه ۷ تیرماه آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، در برخی ساعت‌ها وزش باد شدید همراه با گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۶ و کمینه دمای آن به ۲۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

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کد خبر 1405040700404
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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