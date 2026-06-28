کاهش نسبی دما در ۷ استان نوار شمالی کشور

به گزارش میراث آریا، امروز یکشنبه ۷ تیرماه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در شمال آذربایجان غربی، مناطقی از آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات در گلستان و خراسان شمالی، ابرناکی، رگبار و رعد و برق، وزش باد همراه با کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

امروز یکشنبه ۷ تیرماه همچنین در شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز شامل استان‌های تهران و سمنان در بعضی ساعات افزایش وزش باد انتظار می‌رود.

فردا دوشنبه ۸ تیرماه فقط در مازندران، شرق گیلان و خراسان شمالی رگبار پراکنده رخ می‌دهد. همچنین در شمال شرق و شرق کشور افزایش وزش باد و در برخی مناطق به‌ویژه در زابل خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

از امروز یکشنبه ۷ تا سه شنبه ۹ تیرماه در ارتفاعات شرق هرمزگان و جنوب شرق کرمان به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد.

امروز یکشنبه ۷ و فردا ۸ تیرماه دریای خزر و دوشنبه ۸ تا چهارشنبه ۱۰ تیرماه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

امروز یکشنبه ۷ تیرماه آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، در برخی ساعت‌ها وزش باد شدید همراه با گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۶ و کمینه دمای آن به ۲۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

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