تابلوهای معرفی در اماکن تاریخی فامنین نصب شد      

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حمیدرضا زارعی امروز دوشنبه ۸ تیر 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای معرفی ظرفیتهای تاریخی و گردشگری شهرستان فامنین و فراهمسازی زمینه آشنایی هرچه بیشتر بازدیدکنندگان با پیشینه و مشخصات بناهای تاریخی، تابلوهای معرفی با طراحی یکسان در کنار آثار و اماکن تاریخی شهرستان طراحی، ساخته و نصب شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فامنین افزود: این اقدام با هدف ارتقای سطح اطلاعرسانی، معرفی بهتر جاذبههای تاریخی و فرهنگی شهرستان و تسهیل دسترسی گردشگران به اطلاعات مورد نیاز در هنگام بازدید از این اماکن انجام شده است.
او با اشاره به نقش اطلاعرسانی در حفاظت و معرفی میراثفرهنگی، گفت: آگاهیبخشی به بازدیدکنندگان درباره پیشینه و ارزشهای تاریخی بناها، علاوه بر افزایش شناخت عمومی، میتواند در تقویت حس مسئولیتپذیری نسبت به حفظ و صیانت از آثار تاریخی نیز مؤثر باشد.
زارعی ادامه داد: معرفی صحیح و اصولی ظرفیتهای تاریخی شهرستان، یکی از مهمترین راهکارهای توسعه گردشگری فرهنگی به شمار میرود و نصب این تابلوها گامی در راستای بهرهمندی هرچه بیشتر گردشگران و علاقهمندان از اطلاعات مستند و قابل دسترس درباره آثار تاریخی فامنین است.
او خاطرنشان کرد: شهرستان فامنین از ظرفیتهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی برخوردار است و اداره میراثفرهنگی تلاش دارد با اجرای برنامههای اطلاعرسانی و معرفی جاذبهها، زمینه شناخت بیشتر این ظرفیتها و جذب گردشگران را فراهم کند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان فامنین در پایان عنوان کرد: تابلوهای معرفی در بناهای تاریخی مسجد و برج گلشن خوشآباد، پل جهانآباد، مسجد تاریخی روستای بازران، امامزاده ازناو، حمام تاریخی فامنین و خانه شهید مفتح نصب شده است.
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