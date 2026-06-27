به گزارش خبرنگار میراثآریا، محسن معصومعلیزاده شنبه ۶ تیر با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای آیینهای سنتی و مذهبی، اظهار کرد: تعزیهخوانی از برجستهترین مصادیق میراث ناملموس کشور است که ریشه در باورها، فرهنگ و هویت دینی مردم ایران دارد و حفاظت از آن به معنای صیانت از بخشی از سرمایههای فرهنگی و معنوی جامعه است.
مدیرکل میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با اشاره به برگزاری مستمر این آیین در سالهای اخیر در مجموعه تاریخی باغ نظری افزود: ادارهکل میراثفرهنگی استان همدان با هدف زنده نگهداشتن میراث ناملموس، ترویج فرهنگ حسینی و انتقال ارزشهای عاشورایی به نسلهای آینده، برگزاری مراسم تعزیهخوانی را در یکی از شاخصترین بناهای تاریخی شهر همدان در دستور کار قرار داده است.
او اضافه کرد: آیین تعزیه علاوه بر جنبههای مذهبی و اعتقادی یکی از مهمترین نمودهای هنرهای نمایشی سنتی ایران به شمار میرود که در طول قرنها توانسته پیام ایثار، آزادگی، ظلمستیزی و حقطلبی نهضت عاشورا را به زبان هنر برای مخاطبان روایت کند.
معصومعلیزاده ادامه داد: برگزاری این مراسم در فضای تاریخی عمارت باغ نظری، پیوندی ارزشمند میان میراث ملموس و ناملموس ایجاد میکند و فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی همدان به شهروندان فراهم میآورد.
او با بیان اینکه این رویداد فرهنگی در سالهای گذشته با استقبال گسترده مردم همراه بوده است، تصریح کرد: اجتماع هنرمندان، فرهیختگان، اصحاب رسانه و اقشار مختلف مردم در این آیین، نشاندهنده جایگاه ویژه فرهنگ عاشورایی و هنر تعزیه در میان جامعه و نقش مؤثر آن در تقویت هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان در کنار حفاظت از آثار و بناهای تاریخی، توجه ویژهای به صیانت از میراث ناملموس دارد و تلاش میکند با برگزاری برنامههای فرهنگی و آیینی، زمینه معرفی و انتقال این گنجینههای ارزشمند به نسل آینده را فراهم کند.
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