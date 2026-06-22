به گزارش خبرنگار میراثآریا، در دیدار مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان که روز یکشنبه ۳۱ خرداد انجام شد، محسن معصومعلیزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان و فاطمه آروانه مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان همدان بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای دو دستگاه برای ارتقای سطح آموزشهای تخصصی، تربیت نیروی انسانی ماهر و پاسخگویی به نیازهای روز حوزه گردشگری و صنایعدستی تأکید کردند.
معصومعلیزاده با اشاره به نقش آموزشهای مهارتی در توسعه پایدار صنعت گردشگری و حمایت از فعالان صنایعدستی و گردشگری بر گسترش آموزشهای تخصصی، ارتقای مهارت شاغلان و علاقهمندان این حوزهها، ایجاد بسترهای مناسب برای توانمندسازی نیروی انسانی و بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشی استان اجرایی تاکید کرد.
او ادامه داد: معرفی ظرفیتهای گردشگری و صنایعدستی، توسعه آموزشهای مهارتی، تبادل تجربیات و ایجاد تعامل میان فعالان و متخصصان میتواند زمینهساز ارتقای جایگاه همدان به عنوان یکی از قطبهای مهم گردشگری و صنایعدستی کشور باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان با تاکید بر تعامل بهتر و بیشتر از قبل میان دو دستگاه، بر بهرهگیری از ظرفیتهای مرکز تخصصی هتلداری و گردشگری همدان تأکید کرد و افزود: ارائه آموزشهای علمی و کاربردی میتواند منجر به تحول در سطح خدماترسانی به گردشگران و حفظ هنرهای سنتی و تاریخی استان شود.
فاطمه آروانه، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان همدان نیز در ادامه با اشاره به اهمیت تخصصگرایی در صنعت توریسم، الزام تمام مجموعههای فعال در حوزه گردشگری و صنایعدستی را برای دریافت گواهینامههای مهارتی فنیوحرفهای ضروری دانست.
قابل ذکر است؛ در پایان این نشست، بر ضرورت تدوین و اجرای استانداردهای آموزشی در حوزه گردشگری و توسعه همکاریهای دوجانبه در راستای برگزاری دورههای تخصصی، تدوین استانداردهای ملی و صدور گواهینامههای معتبر برای فعالان این حوزه تأکید شد.
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