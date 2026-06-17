تعیین عرصه و حریم تپه پیسا همدان در دستور کار پژوهشگران

به گزارش خبرنگار میراث آریا،عباس مترجم، باستان‌شناس و سرپرست پروژه، از اجرای طرح تعیین عرصه و حریم تپه پیسا در همدان خبر داد و اظهار کرد: تپه پیسا، یکی از آثار ثبت ملی کشور، شامل دو تپه نزدیک به هم است که در ابتدای جاده همدان ـ بهار و در حاشیه غربی شهر همدان واقع شده است.

او افزود: این تپه در نخستین موج کاوش‌های اروپاییان در مشرق‌زمین در اواخر دوره قاجار و در سال ۱۹۱۳ میلادی توسط شارل فوسی شناسایی و با تصور انطباق با اکباتان کهن و یافتن گنجینه‌هایی هم‌پای نینوا، بابل و شوش مورد کاوش قرار گرفت، اما نتایج مورد نظر حاصل نشد و ادامه کاوش در آن رها شد.

مترجم تصریح کرد: از آنجا که این محوطه یک استقرار متعلق به عصر مفرغ بوده و طبیعتاً فاقد اشیا و داده‌های مرتبط با دوره مورد نظر کاوشگران اروپایی بود، پس از آن تا سال ۱۳۸۳ هیچ‌گونه کاوشی در این محوطه انجام نشد.

او ادامه داد: طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ در مجموع چهار فصل کاوش در این محوطه توسط اینجانب به عنوان سرپرست پروژه، به همراه دکتر یعقوب محمدی‌فر و مهندس رحیم رنجبران انجام شد که به نتایج درخور توجهی منجر شد. بر اساس این مطالعات، توالی استقرارهای دوره مفرغ قدیم، مفرغ میانی و جدید، عصر آهن متأخر و همچنین یک استقرار متعلق به دوره سلوکی ـ اشکانی در این محوطه شناسایی شده است.

سرپرست پروژه با اشاره به ظرفیت‌های این محوطه تاریخی گفت: قرار گرفتن تپه پیسا در مسیر گردشگری غار علیصدر و اتصال آن به بلوار نجفی، این محوطه را به یکی از گزینه‌های مهم برای تبدیل به موزه باز و سایت‌موزه فرهنگی تبدیل کرده است.

او درباره فصل جدید پژوهش اظهار کرد: با توجه به توسعه شهر همدان، تعیین عرصه و حریم تپه در اولویت قرار گرفت. این برنامه با تأمین اعتبار از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان و با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری اجرا شد و در آن از داده‌های حاصل از فصل‌های پیشین نیز استفاده شر.

مترجم هدف این طرح را تدوین ضوابط کاربری اراضی پیرامون محوطه، امکان‌سازی برای توسعه و بهره‌برداری فرهنگی و در عین حال تضمین حفاظت از عرصه واقعی اثر بر اساس نتایج کاوش‌ها و گمانه‌زنی‌ها عنوان کرد.

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