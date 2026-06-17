به گزارش خبرنگار میراث آریا، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی، اعضای هیئت معاونت میراث‌فرهنگی با همراهی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، فرماندار، شهردار، رئیس شورای شهر و رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان سلطانیه، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ از پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه بازدید کردند.

علی دارابی در حاشیه بازدید از کاوش‌های باستان‌شناسی در ضلع جنوب شرقی این بنای عظیم، با اشاره به اهمیت بخش‌های شرقی مجموعه، اظهار کرد: بخش مهمی از عظمت و شکوه این اثر فاخر را می‌توان در ضلع شرقی مشاهده کرد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی با اشاره به موضوع داربست‌های نصب‌شده در گنبد سلطانیه افزود: این داربست‌ها که نیم‌قرن است در این بنا مشاهده می‌شوند، صرفاً برای دسترسی مرمتگران به لایه‌های تزیینی تعبیه شده است و هیچ نقشی در ایستایی و پایداری سازه گنبد ندارند.

او بر لزوم اتمام فوری اقدامات اضطراری تاکید کرد و افزود: هشت اقدام مؤثر برای تسریع در روند مرمت و بازسازی این بنا برنامه‌ریزی شده است تا چالش‌های موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع شود.

دارابی با بیان اینکه گنبد سلطانیه نه تنها متعلق به مردم سلطانیه و زنجان، بلکه میراثی برای تمام جهانیان است، تصریح کرد: شهرداری باید در زمینه‌ی محوطه‌سازی و ساماندهی پیرامون بنا نقش‌آفرینی جدی داشته باشد تا با تعامل و مشارکت دوطرفه، این شاهکار معماری ایرانی به‌بهترین شکل به جهانیان معرفی شود.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از بازدید خود از کارگاه‌های تولید آجر و کاشی سنتی، این مراکز را که فعالیتشان به سال ۱۳۵۰ بازمی‌گردد، از پتانسیل‌های اثربخش مجموعه دانست و بر لزوم تقویت آن‌ها جهت تامین مصالح مورد نیاز ابنیه تاریخی استان زنجان تاکید کرد.

در ادامه این بازدید، ولی‌الله انصاری، فرماندار سلطانیه با اشاره به قرارگیری این بنا در مرکز شهر، آن را مهم‌ترین اثر تاریخی استان برشمرد و خواستار توجه و رسیدگی بیشتر به آن شد.

همچنین بهرام رضایی‌چراتی، از کارشناسان پایگاه میراث جهانی نیز بر لزوم استانداردسازی بدنه‌سازی حاشیه بنا متناسب با معماری گنبد سلطانیه تاکید کرد و آن را الگویی برای خانه‌های پیرامون مجموعه دانست.

در همین راستا، مصطفی کلانتری، شهردار سلطانیه نیز ضمن استقبال از این رویکرد، آمادگی مدیریت شهری را برای ایجاد منظری بصری درخورِ شأن این اثر تاریخی برای شهروندان و گردشگران اعلام کرد.

پروانه عسگری، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان سلطانیه، ضمن ارائه توضیحاتی درباره تاریخچه و ارزش‌های معماری این بنا، خاطرنشان کرد: گنبد سلطانیه به عنوان اوج هنر دوره ایلخانی، نمادی از پیشینه درخشان تاریخی و هنری مردم ایران است.

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