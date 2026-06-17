به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی دارابی روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ با هدف بررسی ظرفیت‌ها و پیگیری پروژه‌های میراثی و مرمتی و به ویژه گنبد سلطانیه و شرکت در نشست اتاق بازرگانی همراه با مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی وارد استان زنجان شد.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی در بدو ورود به استان، با استقبال مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ابهر، در مجتمع گردشگری پاسارگاد ابهر حضور یافت.

دارابی با بررسی وضعیت بخش‌های مختلف مجتمع پاسارگاد ابهر، از قسمت آسیب‌دیده این مرکز گردشگری که در جریان حوادث اخیر (جنگ رمضان) دچار خسارت شده بود، بازدید کرد.

او در این بازدید بر لزوم تسریع در ارزیابی خسارات و برنامه‌ریزی برای مرمت و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده با هدف بازگشت سریع این مجتمع به چرخه خدمت‌رسانی به گردشگران تأکید کرد.

انتهای پیام/