به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی طالع ماسوله، رئیس بنیاد ملی توسعه پایدار گردشگری ایران، بعد از ظهر روز یکشنبه، هفتم تیرماه در نشست تخصصی توسعه ایران پس از جنگ که در حزب همت البرز برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه نگاه به مفهوم توسعه اظهار کرد: توسعه پیش از آنکه به سرمایههای بیرونی وابسته باشد، نیازمند شناخت دقیق از سرمایههای درونی یک کشور است.
رئیس بنیاد ملی توسعه پایدار گردشگری ایران با بیان اینکه ایران از جمله کشورهایی است که مجموعهای کمنظیر از ظرفیتهای طبیعی، تاریخی، فرهنگی و انسانی را در اختیار دارد، افزود: بسیاری از فرصتهایی که میتوانند موتور محرک توسعه باشند، هنوز برای خود مردم ایران نیز بهدرستی شناخته نشدهاند. زمانی که جامعهای نسبت به داشتههای خود آگاهی کافی نداشته باشد، نمیتواند برای حفظ و بهرهبرداری صحیح از آنها برنامهریزی کند.
طالعماسوله ادامه داد: توسعه واقعی زمانی شکل میگیرد که میان منابع موجود، دانش مدیریتی، مشارکت مردم و برنامهریزی بلندمدت ارتباط ایجاد شود؛ در غیر این صورت، ممکن است شاهد افزایش برخی شاخصها باشیم، اما این روند الزاماً به معنای توسعه پایدار نخواهد بود.
این کارشناس توسعه با اشاره به تجربه فعالیت خود در شهر تاریخی ماسوله بیان کرد: یکی از مهمترین درسهایی که از تجربه ماسوله میتوان گرفت، این است که هویت فرهنگی و تاریخی یک منطقه میتواند به سرمایهای اقتصادی تبدیل شود.
رئیس بنیاد ملی توسعه پایدار گردشگری ایران گفت: زمانی که موضوع احیای ماسوله مطرح شد، این منطقه با مشکلات اقتصادی فراوانی روبهرو بود. کاهش فرصتهای شغلی، مهاجرت بخشی از جمعیت بومی و کمرنگ شدن فعالیتهای اقتصادی، شرایطی ایجاد کرده بود که آینده این شهر تاریخی را با نگرانی مواجه میکرد.
طالعماسوله افزود: اما با تغییر نگاه از یک اثر تاریخی صرف به یک ظرفیت زنده فرهنگی و گردشگری، زمینهای فراهم شد تا مردم محلی دوباره نقش اصلی خود را در فرآیند توسعه ایفا کنند.
او با تأکید بر اینکه گردشگری تنها به معنای جذب مسافر نیست، اظهار کرد: گردشگری زمانی موفق خواهد بود که به حفظ فرهنگ، رونق اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال و افزایش کیفیت زندگی مردم منطقه منجر شود.
رئیس بنیاد ملی توسعه پایدار گردشگری ایران با اشاره به ویژگیهای معماری سنتی ایران گفت: در بسیاری از نقاط کشور، بناهای تاریخی حاصل قرنها تجربه، شناخت اقلیم و استفاده هوشمندانه از طبیعت هستند.
این مسئول توضیح داد: بررسی معماری ماسوله نشان میدهد که معماران گذشته بدون در اختیار داشتن فناوریهای امروز، با شناخت دقیق از محیط، سازههایی ایجاد کردهاند که هماهنگی بالایی با شرایط طبیعی منطقه داشته است.
طالعماسوله با اشاره به تجربه زلزله رودبار خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، بناهای سنتی که بر پایه اصول بومی ساخته شده بودند، توانستند مقاومت قابل توجهی از خود نشان دهند. این موضوع نشان میدهد که در مسیر توسعه نباید تجربه تاریخی و دانش بومی را نادیده گرفت.
او تصریح کرد: یکی از اشتباهات دوران جدید این بوده که گاهی تصور کردهایم هرچه جدیدتر باشد، الزاماً بهتر است؛ در حالی که توسعه پایدار باید ترکیبی از دانش نوین و تجربه تاریخی باشد.
طالع ماسوله با اشاره به جایگاه ایران در منطقه و جهان اظهار کرد: ایران از نظر جغرافیایی، تاریخی و منابع طبیعی در موقعیتی ویژه قرار دارد. قرار گرفتن میان کریدورهای مهم ارتباطی، دسترسی به آبهای شمال و جنوب، تنوع اقلیمی و برخورداری از منابع انرژی و معدنی، فرصتهایی ایجاد کرده که کمتر کشوری همزمان از آن برخوردار است.
این فعال حوزه گردشگری با بیان اینکه مدیریت مهمترین حلقه اتصال میان ظرفیت و پیشرفت است، گفت: بسیاری از کشورها با منابع کمتر توانستهاند مسیرهای توسعه را طی کنند، زیرا برنامهریزی، انسجام مدیریتی و استفاده درست از توان انسانی را در اولویت قرار دادهاند.
طالعماسوله همچنین بر اهمیت معرفی درست فرهنگ و تمدن ایرانی تأکید کرد و گفت: ایران تنها مجموعهای از منابع اقتصادی نیست، بلکه صاحب یک پیشینه تمدنی بزرگ است که در طول تاریخ بر حوزههای مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی جهان تأثیر گذاشته است.
رئیس بنیاد ملی توسعه پایدار گردشگری ایران افزود: امروز کشورها علاوه بر رقابت اقتصادی، در عرصه روایت و معرفی هویت خود نیز رقابت میکنند. اگر ملتی نتواند داستان واقعی خود را برای جهان بازگو کند، دیگران ممکن است تصویری ناقص یا نادرست از آن ارائه دهند.
او با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به نسل جوان اظهار کرد: تقویت شناخت تاریخی و فرهنگی جوانان، یکی از مهمترین سرمایهگذاریها برای آینده کشور است؛ زیرا جامعهای که ارتباط خود را با گذشته از دست بدهد، در ساختن آینده نیز با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.
رئیس بنیاد ملی توسعه پایدار گردشگری ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به دستاوردهای ایران در برخی حوزهها اظهار کرد: کشور در بخشهایی مانند علوم، ورزش، امنیت و توانمندیهای دفاعی مسیرهای قابل توجهی را طی کرده است.
این مسئول افزود: تجربه این حوزهها نشان میدهد هر زمان برنامهریزی، تخصصگرایی و استفاده از نیروهای توانمند در کنار یکدیگر قرار گرفته، امکان دستیابی به موفقیت فراهم شده است.
طالع ماسوله تأکید کرد: اکنون باید همین نگاه در سایر بخشها نیز تقویت شود تا کشور از مرحله رشدهای مقطعی عبور کرده و به سمت توسعهای متوازن و پایدار حرکت کند.
او در پایان گفت: ایران دارای سرمایههایی است که بسیاری از کشورها برای داشتن بخشی از آن تلاش میکنند. آینده کشور زمانی روشنتر خواهد شد که این ظرفیتها را بشناسیم، از آنها حفاظت کنیم و با مدیریت صحیح، آنها را به فرصتهایی برای نسل امروز و آینده تبدیل کنیم.
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