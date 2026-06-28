به گزارش خبرنگار میراث آریا، امید محبی‌اصل، روز یکشنبه، هفتم تیرماه در بازدید از هتل گاجره و هتل دیزین البرز که با همراهی رئیس انجمن واحدهای اقامتی گردشگری این استان انجام شد، با اشاره به جایگاه مناطق کوهستانی البرز در جذب گردشگر اظهار کرد: البرز از معدود استان‌هایی است که در فاصله‌ای کوتاه از یک کلانشهر پرجمعیت، از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد طبیعی، تاریخی و گردشگری برخوردار است و مناطق کوهستانی آن به‌ویژه محدوده دیزین، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم گردشگری چهار فصل کشور را دارند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز افزود: تحقق این هدف تنها با وجود جاذبه‌های طبیعی امکان‌پذیر نیست و توسعه گردشگری نیازمند مجموعه‌ای از عوامل به‌هم پیوسته از جمله زیرساخت مناسب، خدمات استاندارد، مدیریت حرفه‌ای تأسیسات گردشگری و ایجاد تجربه‌ای مطلوب برای مسافران است.

او با بیان اینکه واحدهای اقامتی، ویترین اول تجربه سفر گردشگران هستند، تصریح کرد: زمانی که گردشگر وارد یک مقصد می‌شود، کیفیت خدمات اقامتی، نحوه میزبانی و امکانات ارائه‌شده نقش مهمی در ارزیابی او از آن مقصد دارد. بنابراین حمایت از ارتقای کیفیت این بخش، در نهایت به ارتقای تصویر گردشگری استان منجر خواهد شد.

محبی‌اصل در ادامه بر ضرورت تقویت ارتباط میان بخش دولتی و فعالان خصوصی گردشگری تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی موتور محرک گردشگری است و سیاست‌گذاری‌های حوزه گردشگری زمانی اثربخش خواهد بود که بر پایه گفت‌وگو، شناخت واقعی مسائل و همراهی با فعالان این بخش شکل بگیرد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز توضیح داد: انجمن‌های تخصصی گردشگری می‌توانند نقش مهمی در انتقال دغدغه‌های فعالان اقتصادی، ارائه راهکارهای اجرایی و کمک به بهبود فرآیندهای مدیریتی ایفا کنند و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز از تعامل سازنده با این مجموعه‌ها استقبال می‌کند.

او در پایان بیان کرد: بازدید از هتل گاجره و هتل دیزین فرصتی بود تا ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود، مسائل و چالش‌های پیش روی این مجموعه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ مجموعه‌هایی که به واسطه قدمت، موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به یکی از شناخته‌شده‌ترین مقاصد ورزش‌های زمستانی ایران، بخشی از حافظه گردشگری البرز را شکل داده‌اند.

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