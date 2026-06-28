به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز یکشنبه، هفتم تیرماه در حاشیه بازدید از دفتر خبرگزاری ایسنا در استان البرز، اظهار کرد: امروز هیچ برنامه توسعهای در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بدون همراهی رسانهها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، چراکه رسانهها نقش مهمی در شکلدهی افکار عمومی، معرفی ظرفیتها، ایجاد مطالبهگری آگاهانه و همراه کردن جامعه با برنامههای توسعهای دارند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به طور مستقیم با هویت مردم، سرمایههای تاریخی، داشتههای فرهنگی و ظرفیتهای اقتصادی جامعه ارتباط دارد و طبیعی است که برای حفاظت، معرفی و بهرهبرداری درست از این سرمایهها، نیازمند یک ارتباط مستمر، حرفهای و دوسویه با رسانهها باشیم.
زینالی با بیان اینکه رسانهها میتوانند بسیاری از ظرفیتهای کمتر شناختهشده استان را به جامعه معرفی کنند، ادامه داد: البرز استانی متفاوت است؛ استانی که در کنار قرار گرفتن در مسیر ارتباطی بخش مهمی از کشور، دارای گنجینهای از جاذبههای طبیعی، آثار تاریخی، تنوع فرهنگی، روستاهای هدف گردشگری، ظرفیتهای صنایع دستی و توانمندیهای انسانی است، اما بخش قابل توجهی از این ظرفیتها هنوز آنگونه که شایسته است به مخاطبان معرفی نشده است.
این مسئول توضیح داد: یکی از موضوعاتی که باید با جدیت دنبال شود، تغییر نگاه عمومی نسبت به جایگاه گردشگری البرز است. سالهاست این استان بیشتر به عنوان مسیر عبور شناخته شده، در حالی که البرز میتواند مقصدی برای سفر، تجربه و اقامت باشد. رسیدن به این جایگاه نیازمند برنامهریزی، سرمایهگذاری، معرفی درست و ایجاد یک تصویر روشن از هویت گردشگری استان است.
او با تأکید بر اینکه مقصدهای موفق گردشگری در دنیا تنها با داشتن جاذبه به موفقیت نرسیدهاند، گفت: بسیاری از مناطق گردشگری جهان از طریق روایتسازی، برندینگ و ایجاد تجربه متفاوت برای گردشگران توانستهاند جایگاه خود را تثبیت کنند. ما نیز باید برای البرز یک روایت مشخص و یک برند گردشگری قابل تشخیص ایجاد کنیم تا گردشگر بداند چرا باید این استان را انتخاب کند و چه تجربهای متفاوت در انتظار اوست.
زینالی خاطرنشان کرد: برندسازی گردشگری به معنای طراحی یک شعار یا انجام چند فعالیت تبلیغاتی نیست، بلکه مجموعهای از اقدامات هماهنگ در حوزه معرفی ظرفیتها، توسعه زیرساختها، حمایت از فعالان گردشگری، ایجاد رویدادهای فرهنگی، تولید محتوای حرفهای و ارتباط مؤثر با مخاطبان داخلی و خارجی است.
این مسئول گفت: یکی از اولویتهای مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز، حرکت به سمت برنامهریزی هدفمند برای معرفی ظرفیتهای استان است. این برنامه باید به گونهای باشد که همه اجزای گردشگری از میراث فرهنگی و جاذبههای طبیعی گرفته تا صنایع دستی، سوغات، فرهنگ بومی و ظرفیتهای جوامع محلی را در کنار هم قرار دهد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به نقش رسانهها در این فرآیند گفت: رسانهها میتوانند در کنار معرفی اقدامات، به ایجاد گفتمان توسعه گردشگری کمک کنند. زمانی که جامعه نسبت به ارزشهای میراث فرهنگی، ظرفیتهای گردشگری و اهمیت صنایع دستی آگاهی پیدا کند، حفاظت از این سرمایهها نیز به یک دغدغه عمومی تبدیل خواهد شد.
او بیان کرد: رسانه حرفهای با نگاه کارشناسی، پرسشگری و تحلیل، به بهبود عملکرد مجموعههای مختلف کمک میکند. ما از نقد سازنده رسانهها استقبال میکنیم، چراکه معتقدیم توسعه زمانی اتفاق میافتد که گفتوگوی واقعی میان مدیران، مردم و رسانهها شکل بگیرد.
زینالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه صنایع دستی در اقتصاد فرهنگی استان گفت: صنایع دستی حامل هویت، تاریخ و فرهنگ یک منطقه است. حمایت از هنرمندان این حوزه، ایجاد بازارهای جدید فروش، معرفی آثار فاخر و اتصال صنایع دستی به گردشگری میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.
او افزود: بسیاری از گردشگران به دنبال تجربه فرهنگ مقصد هستند و صنایع دستی یکی از مهمترین ابزارهای انتقال این تجربه است. اگر بتوانیم محصولات صنایع دستی البرز را به شکل حرفهای معرفی کنیم، علاوه بر حمایت از هنرمندان، بخشی از هویت فرهنگی استان را نیز به گردشگران معرفی خواهیم کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با تأکید بر اهمیت حفظ آثار تاریخی البرز نیز گفت: میراث فرهنگی یک سرمایه متعلق به گذشته نیست، بلکه پلی میان گذشته، حال و آینده است. حفاظت از این میراث زمانی موفق خواهد بود که مردم نسبت به ارزش آن احساس تعلق داشته باشند و این احساس تعلق بدون آگاهیرسانی و نقشآفرینی رسانهها شکل نمیگیرد.
این مسئول با اشاره به ظرفیت خبرگزاریها در حوزه فرهنگ و گردشگری اظهار کرد: خبرگزاریهایی مانند ایسنا با سابقه فعالیت حرفهای و نگاه تخصصی، میتوانند در معرفی ظرفیتهای واقعی استان نقش مؤثری داشته باشند. ارتباط ما با رسانهها باید به یک همکاری مستمر برای توسعه فرهنگی و گردشگری استان تبدیل شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان تأکید کرد: باور ما این است که البرز ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور را دارد و این اتفاق با برنامهریزی، معرفی صحیح، برندسازی و همراهی رسانهها محقق خواهد شد. رسانهها در این مسیر نه فقط اطلاعرسان، بلکه شریک راهبردی توسعه فرهنگی و گردشگری استان هستند.
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