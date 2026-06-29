بهگزارش میراثآریا، حامد ایلخانی، مدیرکل حوزه ریاست و روابطعمومی سازمان حج و زیارت گفت: با توجه به آسیبشناسی صورت گرفته از روند پیش ثبتنام حج در سالهای گذشته، تصمیم بر این شد که امسال در مرحله پیش ثبتنام از متقاضیان حج تمتع، وجهی دریافت نشود. بنابراین، از ۲۱ تیرماه که پیش ثبتنام حج تمتع ۱۴۰۶ آغاز میشود، نخست استطاعت جسمی زائران بررسی میشود و پس از آنکه سلامت و توان جسمی آنها برای این سفر تایید شد، مبلغ علیالحساب دریافت میشود.
او بیان کرد: تا پیش از این، زائران در مرحله پیش ثبتنام، بخشی از هزینه سفر را علیالحساب پرداخت میکردند که گاه و در مواردی، در مرحله استطاعت جسمی، توان و سلامت جسمی آنها برای این سفر تایید نمیشد و زائر از نظر روحی و مالی، آسیب میدید. در واقع، این تصمیم با وجود تمام دشواریها، برای احقاق حقوق زائران گرفته شد.
مدیرکل روابطعمومی سازمان حج و زیارت اظهار کرد: هزینه حج تمتع ۱۴۰۶ هنوز قعطی و مشخص نشده و در اطلاعیههای بعدی سازمان حج و زیارت اعلام خواهد شد.
ایلخانی همچنین گفت: سهمیه حج تمتع امسال ایران حدود ۸۶ هزار نفر خواهد بود و اولویت ثبتنام با آن ۵۶ هزار نفری است که برای حج ۱۴۰۵ ثبتنام کرده بودند اما با توجه به شرایطی که پیش آمد، از این سفر محروم شدند.
او یادآور شد: در حج امسال از ۸۲ هزار نفری که وجه سفر حج تمتع را واریز کرده بودند، حدود ۳۰ هزار نفر اعزام شدند و نزدیک به ۵۲ هزار نفر از این سفر بازماندند که برای ثبتنام حج تمتع ۱۴۰۶، اولویت با این افراد است.
ایخانی گفت: سازمان حج و زیارت در نامهای مکتوب به عربستان درخواست داده که آن ۵۶ هزار نفری که از سفر حج تمتع امسال محروم شدند، به سهمیه سالانه حج ایران که حدود ۸۶ هزار نفر است، اضافه شود. ما امیدواریم با این درخواست موافقت شود و تعداد بیشتری در سال ۱۴۰۶ به حج تمتع مشرف شوند.
بنابر آخرین اعلام سازمان حج و زیارت حدود یک میلیون نفر در انتظار حج تمتع هستند.
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