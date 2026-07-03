به گزارش خبرنگار میراثآریا، رهبر شهید انقلاب اسلامی در جریان سفر به استان فارس در اردیبهشت ۱۳۸۷ با حضور در مجموعه تاریخی سعدیه، ضمن ادای احترام به مقام والای شیخ مصلحالدین سعدی شیرازی، به تبیین جایگاه آثار این شاعر بزرگ در فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی پرداختند.
ایشان با اشاره به ارزش ادبی و تربیتی آثار سعدی، تصریح کردند: سعدی یک بوستان دارد که بهترین اثر هنری سعدی، بوستان است و گلستان بعد از بوستان قرار میگیرد.
رهبر شهید انقلاب در ادامه، با توصیف ویژگیهای ممتاز «بوستان»، این اثر را نمونهای برجسته از پیوند هنر و اخلاق دانسته و افزودند: در بوستان نگاه کنید؛ این هنر فاخر، فوقالعاده برجسته، همگی در خدمت اخلاق، در خدمت تعلیم و در خدمت تعهد است. از آغاز تا پایان بوستان همینگونه است؛ هنر شعر در خدمت اخلاق.
ایشان همچنین با اشاره به نگاه فراگیر و انساندوستانه سعدی، بخشی از اشعار این شاعر نامدار را یادآور شدند و بر جهانبینی اخلاقی و محبتمحور او تلکید کردند.
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