ثبت جهانی ماسوله، ثبت یک اندیشه پایدار در تعامل انسان و طبیعت است / تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و دانش بومی در حفاظت از منظر فرهنگی ماسوله

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ یوسف سلمانخواه در همایش ملی «ماسوله؛ انسان، آهن و توسعه منظر» که با حضور علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور و برخی از مدیران کل ستادی، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و دوستداران میراثفرهنگی در موزه ملی ایران برگزار شد؛ با اشاره به جایگاه تاریخی این منطقه اظهار کرد : ماسوله تنها یک شهر تاریخی یا یک مقصد گردشگری ساده نیست؛ بلکه یک نظام زنده فرهنگی و منظر زنده است که معماری، طبیعت، اقتصاد، شیوههای تولید و دانش بومی آن طی قرنها در هم تنیده است. هر خانه، بام و گذر در این شهر، روایتگر تجربه نسلی از مردمانی است که الگویی پایدار از زندگی را خلق کردهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان با تبیین ابعاد سهگانه عنوان همایش یعنی انسان، آهن و توسعه منظر، گیلان را کانون ارتباطی، اقتصادی و فرهنگی تاریخ ایران برشمرد و گفت: پیشینه تمدن مارلیک، آثار عصر آهن و رونق صنعت ابریشم نشاندهنده عمق تاریخی این سرزمین است. اما آنچه امروز ماسوله را متمایز میکند، پیوند ناگسستنی میان کالبد، فرهنگ، طبیعت و جامعه است.
او با تشریح رویکردهای نوین در صیانت از مواریث تاریخی افزود: حفاظت موفق تنها به معنای نگهداری از کالبد بناها نیست، بلکه صیانت از دانش بومی، حافظه جمعی است و روابط اجتماعی و نظامهای عرفی و فرهنگی شکلدهنده یک مکان نیز اهمیت دارد.
معماری منحصربهفرد ماسوله که در آن بام هر خانه، حیاط خانه زیرین و بخشی از فضای عمومی شهر است، تبلور عینی احترام به حقوق همسایه، مشارکت اجتماعی و اولویت منفعت عمومی بر فردی است.
سلمانخواه در ادامه با اعلام آخرین وضعیت پرونده ثبت جهانی ماسوله، این رویداد را فرصتی تاریخی برای معرفی ارزشهای اصیل ایرانی به جامعه جهانی دانست و خاطرنشان کرد: ثبت جهانی یک اثر، فراتر از ثبت یک مجموعه معماری، به معنای معرفی جهانی مفاهیمی همچون اصالت، یکپارچگی و تداوم فرهنگی است. ماسوله به عنوان یک منظر فرهنگی زنده، الگویی الهامبخش از تعادل میان زندگی انسانی و حفاظت از منابع طبیعی است که میتواند در مقیاس بینالمللی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان با تاکید بر نقش بیبدیل جامعه محلی در ماندگاری این کهنشهر ابراز کرد: تجربه جهانی نشان داده است که حفاظت پایدار بدون مشارکت فعال مردم امکانپذیر نیست. مردم فرهنگدوست ماسوله در طول قرنها حافظان واقعی این میراث بودهاند و امروز نیز در فرآیند مدیریت، تصمیمسازی و انتقال این ارزشها به نسلهای آینده، شریک اصلی ما محسوب میشوند.
او همچنین با بیان پیوند میان میراثفرهنگی و توسعه پایدار تصریح کرد: نگاه ما به میراثفرهنگی نباید به عنوان مانعی برای توسعه باشد، بلکه این میراث بزرگترین سرمایه برای توسعه پایدار منطقه است. تقویت اقتصاد محلی و ترویج گردشگری مسئولانه، در کنار حفاظت علمی، مسیری است که پویایی و زنده ماندن ماسوله را تضمین میکند.
در پایان، سلمانخواه با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست علمی، اساتید و پژوهشگران، ابراز امیدواری کرد که دستاوردهای همایش «ماسوله؛ انسان، آهن و توسعه منظر، پشتوانهای غنی برای پیشبرد پرونده ثبت جهانی و اعتلای نام ایران در فهرست میراث بشری یونسکو باشد.
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