به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین ابراهیمی روز سه شنبه ٩ تیرماه ١۴٠۵ با اعلام این خبر گفت: درراستای ارزیابی نهایی و تطبیق استانداردها و بهمنظور بررسی پروندهها در کمیسیون درجهبندی و استانداردسازی استان، تیم نظارتی ادارهکل میراثفرهنگی گیلان طی بازدیدهای میدانی فشرده، وضعیت ارائه خدمات در تاسیسات گردشگری شهرستانهای آستارا، رضوانشهر، ماسال و صومعهسرا را مورد بررسی و پایش قرار داد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی گیلان اظهار کرد: در این بازدیدها، شاخصهای مختلف فنی، بهداشتی، ایمنی، کیفیت خدمات و همچنین میزان مهارتهای حرفهای پرسنل شاغل در واحدهای اقامتی، پذیرایی و بینراهی شهرستانهای مذکور بر اساس چکلیستهای استاندارد ارزیابی شد.
او در ادامه افزود:طرح استانداردسازی تاسیسات گردشگری با هدف ارتقای سطح کیفی خدمات، یکسانسازی نرخها متناسب با درجه واحدها و صیانت از حقوق مصرفکنندگان به طور مستمر در سطح استان در حال اجرا است. در همین راستا، پرونده واحدهای بازدیدشده پس از جمعبندی گزارشهای کارشناسی، جهت تصمیمگیری نهایی و صدور گواهینامه کیفیت خدمات به کمیسیون ارجاع خواهد شد.
ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس مقررات جاری، تمدید پروانه بهرهبرداری و ادامه فعالیت تمامی تاسیسات گردشگری، منوط به شرکت در فرآیند استانداردسازی و اخذ گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری و تایید نهایی در کمیسیون مربوطه میباشد.
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