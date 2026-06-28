مهدی روحانی شمس، مسئول فناوری اطلاعات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در یادداشتی نوشت:در عصر تحول دیجیتال، بهره‌گیری از نرم‌افزارهای یکپارچه و هوشمند به یکی از الزامات اساسی برای ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است. تجربیات مدیریت نوین نشان می‌دهد که یکپارچه‌سازی سامانه‌های اداری و اطلاعاتی، نقشی تعیین‌کننده در بهبود فرآیندهای سازمانی، افزایش سرعت ارائه خدمات و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری مدیریتی ایفا می‌کند.

نرم‌افزارهای یکپارچه با تجمیع و هم‌افزایی داده‌ها در بستری واحد، دسترسی آنی و دقیق به اطلاعات را برای مدیران و کارکنان تسهیل می‌کنند. این امر علاوه بر کاهش خطاهای انسانی و حذف فرآیندهای زائد، موجب تسریع در گردش مکاتبات اداری، افزایش شفافیت و بهبود هماهنگی میان واحدهای سازمانی می‌شود. در چنین ساختاری، تصمیم‌گیری‌ها بیش از گذشته بر پایه داده‌های متقن و به‌روز صورت می‌گیرد که خود زمینه‌ساز مدیریت کارآمدتر منابع و زمان است.

از منظر تحلیل‌های سازمانی، این تحول ساختاری را می‌توان در چارچوب نظریه مدیریت دولتی نوین و سیر تکوین آن به سمت حکمرانی ارزش عمومی دیجیتال تبیین کرد. در این دیدگاه، بازمهندسی فرآیندهای اداری و گذار از بوروکراسی سنتی به فرآیندهای دیجیتال، صرفاً یک تغییر ابزاری نیست؛ بلکه بازتعریف رابطه دولت با شهروندان از طریق افزایش پاسخگویی، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و ارتقای اثربخشی عملیاتی است. استقرار سامانه‌های یکپارچه با ایجاد جریان آزاد و در عین حال کنترل‌شده اطلاعات، گلوگاه‌های بوروکراتیک را شناسایی کرده و پویایی ساختار اداری را تضمین می‌کند.

از منظر کارکنان، استقرار سامانه‌های یکپارچه به معنای کاهش حجم فعالیت‌های دستی و کاغذی است که در نتیجه، تمرکز نیروهای انسانی را از امور تکراری به سمت وظایف تخصصی و تحلیلی سوق داده و به افزایش بهره‌وری سازمانی می‌انجامد. در بُعدی دیگر، شهروندان و ارباب‌رجوع نیز از مزایای این تحول فناورانه بهره‌مند می‌شوند؛ چرا که ارائه خدمات سریع‌تر و شفاف‌تر، موجب کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی چشمگیر در زمان و هزینه‌های جانبی آنان خواهد شد.

در سطح کلان مدیریتی، این سامانه‌ها نقشی کلیدی در استقرار حکمرانی داده‌محور ایفا می‌کنند. تمرکز داده‌های سازمانی در ساختاری منسجم، امکان تحلیل دقیق اطلاعات، پایش مستمر عملکرد واحدها و ارزیابی عمیق فرآیندها را فراهم می‌آورد. از جنبه نظری، این فرآیند با نظریه قابلیت‌های پویا در سازمان‌ها همخوانی دارد. بر اساس این نظریه، توانایی سازمان در حس‌گری محیطی، کسب و پیکربندی مجدد دانش و تخصیص بهینه منابع در پاسخ به تغییرات سریع، مستقیماً به کیفیت معماری اطلاعاتی آن وابسته است. سامانه‌های یکپارچه با تبدیل داده‌های خام به دانش سازمانی، ظرفیت تطبیق‌پذیری را در مواجهه با چالش‌های نوین مدیریت به شدت ارتقا می‌دهند.

افزون بر این، توسعه چنین سامانه‌هایی با رویکرد بازمهندسی فرآیندهای اداری همراه است. در این چارچوب، بسیاری از رویه‌های سنتی و زمان‌بر مورد بازنگری قرار گرفته و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مراحل غیرضروری حذف یا کوتاه‌تر می‌شوند که نتیجه آن، بهینه‌سازی مصرف منابع و ارتقای بهره‌وری نهادی در دستگاه‌های اجرایی است.

در نهایت، تحقق کامل این بستر نیازمند توجه به یکپارچگی داده‌ها و استانداردهای نوین امنیت اطلاعات است. ثبت هویتی و ردپای دیجیتال فرآیندها در سیستم‌های یکپارچه، از منظر علمی مانع از گسست اطلاعاتی شده و با ایجاد نسخه واحد حقیقت، ضریب خطا و امکان رفتارهای سلیقه‌ای را به حداقل ممکن می‌رساند. این سطح از شفافیت ساختاری و امنیت داده، بستر مناسبی برای نظارت مؤثر، ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی فراهم می‌آورد. در چنین شرایطی ارائه خدمات عمومی با کیفیت مطلوب، بیش از پیش امکان‌پذیر خواهد بود.

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