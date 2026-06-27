به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین ابراهیمی روز شنبه ۶ تیرماه ١۴٠۵ با بیان اینکه همزمان با آغاز فصل تابستان، استان گیلان بار دیگر در کانون توجه گردشگران کشور قرار گرفته است، اظهار کرد: گیلان به‌واسطه برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، تاریخی و فرهنگی، همواره یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری در ایام پیک سفر بوده و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود شاهد حضور گسترده مسافران از سراسر کشور باشیم.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان با اشاره به تنوع کم‌نظیر جاذبه‌های استان ابراز کرد: از سواحل دریای خزر و تالاب بین‌المللی انزلی گرفته تا جنگل‌های هیرکانی، ییلاقات چشم‌نواز، روستاهای هدف گردشگری و آثار تاریخی ارزشمند، مجموعه‌ای یکپارچه از قابلیت‌های گردشگری را در گیلان شکل می‌دهد و این استان را به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری طبیعی و فرهنگی کشور تبدیل کرده است.

او در ادامه افزود : ورود گردشگران در فصل تابستان، علاوه بر ایجاد تحرک اقتصادی در بخش‌های اقامتی، پذیرایی، صنایع‌دستی و حمل‌ونقل، نقش مؤثری در تقویت اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوامع میزبان دارد. گردشگری امروز صرفاً یک فعالیت تفریحی نیست، بلکه یک پیشران توسعه منطقه‌ای محسوب می‌شود.

ابراهیمی با تأکید بر ضرورت مدیریت هدفمند سفرهای تابستانی تصریح کرد: رویکرد ما در استان، حرکت به‌سوی گردشگری مسئولانه و پایدار است. حفظ محیط‌زیست، صیانت از منابع طبیعی، مدیریت پسماند، رعایت حقوق جوامع محلی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری از اولویت‌های جدی ما در ایام پرتردد تابستان است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان ادامه داد: تحقق این اهداف نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر، همکاری بخش خصوصی، نظارت مستمر بر تأسیسات گردشگری و مشارکت آگاهانه مردم استان است. تلاش ما بر این است که تجربه‌ای ایمن، باکیفیت و ماندگار برای گردشگران فراهم شود و در عین حال، سرمایه‌های طبیعی و فرهنگی گیلان برای نسل‌های آینده حفظ گردد.

او در پایان خاطرنشان کرد: گیلان با اتکا به ظرفیت‌های عظیم خود و با برنامه‌ریزی یکپارچه، آماده میزبانی شایسته از مسافران تابستانی است و امیدواریم این فصل، جلوه‌ای روشن از همدلی، نظم، مسئولیت‌پذیری و شکوفایی گردشگری در استان باشد.

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