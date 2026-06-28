۷ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۷

انتصابات جدید در اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان؛ تأکید بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های درون‌سازمانی

انتصابات جدید در اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان؛ تأکید بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های درون‌سازمانی

طی حکمی از سوی یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، موسی مهریاری به سمت رئیس اداره مالی، عادل حسینی به سمت رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی منصوب شدند و از خدمات حسین جعفری مدیر پیشین امور مالی تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز یکشنبه ٧ تیرماه ١۴٠۵، یوسف سلمان‌خواه با تأکید بر بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و تخصص همکاران درون‌سازمانی و کارشناسان باتجربه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت مدیران داخلی و کارشناسان، زمینه‌ساز تقویت سرمایه انسانی و ارتقای کارآمدی مجموعه خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت رفتار سازمانی در پیشبرد اهداف اداره‌کل گفت: ایجاد فضای همدلی، تعامل سازنده و روحیه همکاری میان همکاران از عوامل مهم در موفقیت سازمان است و همه باید در مسیر کمک به پیشبرد امور و حمایت از یکدیگر تلاش کنیم.

او با تأکید بر اصول حکمرانی خوب در مدیریت سازمانی افزود: شفافیت، مسئولیت‌پذیری، مشارکت و بهره‌گیری از تجربه‌های ارزشمند همکاران، از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی مطلوب در مجموعه اداری است و باید در همه سطوح مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از زحمات و خدمات حسین جعفری در دوران تصدی مدیریت امور مالی، برای موسی مهریاری و عادل حسینی در جایگاه جدید، توفیق خدمت در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌های این اداره‌کل  ابراز امیدواری شد. 

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کد خبر 1405040700471
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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