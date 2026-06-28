به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز یکشنبه ٧ تیرماه ١۴٠۵، یوسف سلمانخواه با تأکید بر بهرهمندی از ظرفیتها و تخصص همکاران درونسازمانی و کارشناسان باتجربه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت مدیران داخلی و کارشناسان، زمینهساز تقویت سرمایه انسانی و ارتقای کارآمدی مجموعه خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت رفتار سازمانی در پیشبرد اهداف ادارهکل گفت: ایجاد فضای همدلی، تعامل سازنده و روحیه همکاری میان همکاران از عوامل مهم در موفقیت سازمان است و همه باید در مسیر کمک به پیشبرد امور و حمایت از یکدیگر تلاش کنیم.
او با تأکید بر اصول حکمرانی خوب در مدیریت سازمانی افزود: شفافیت، مسئولیتپذیری، مشارکت و بهرهگیری از تجربههای ارزشمند همکاران، از مؤلفههای اصلی حکمرانی مطلوب در مجموعه اداری است و باید در همه سطوح مدیریتی مورد توجه قرار گیرد.
در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از زحمات و خدمات حسین جعفری در دوران تصدی مدیریت امور مالی، برای موسی مهریاری و عادل حسینی در جایگاه جدید، توفیق خدمت در راستای پیشبرد اهداف و برنامههای این ادارهکل ابراز امیدواری شد.
انتهای پیام/
نظر شما