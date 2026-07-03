به گزارش خبرنگار میراثآریا، حضور گسترده خبرنگاران خارجی در کاخ گلستان، این مجموعه تاریخی را برای ساعاتی به یکی از مهمترین کانونهای روایت رسانهای جهان تبدیل کرد؛ جایی که تاریخ، معماری، هویت فرهنگی و مسئولیت جهانی در قبال حفاظت از میراث بشری، در برابر دوربین دهها رسانه بینالمللی به تصویر کشیده شد.
پیش از ورود، تمامی اعضای هیات رسانهای با رعایت الزامات ایمنی، کلاههای حفاظتی بر سر گذاشتند؛ نشانهای روشن از استمرار عملیات مرمت در بخشهایی از مجموعه. خبرنگاران در فضایی آرام اما متمرکز، بازدید خود را از تالار آیینه و دیگر بخشهای آسیبدیده آغاز کردند؛ جایی که داربستهای مرمت در کنار آیینهکاریهای کمنظیر، تصویری همزمان از شکوه معماری ایرانی و تلاش متخصصان برای حفاظت و احیای این میراثجهانی را پیش روی آنان قرار داد.
در طول بازدید، کارشناسان و راهنمایان مجموعه، توضیحات تخصصی درباره ابعاد خسارت، ارزش تاریخی و هنری بخشهای مختلف کاخ، اقدامات انجامشده برای تثبیت و مرمت آسیبها و برنامههای پیشرو ارائه کردند. خبرنگاران نیز با دقت، جزئیات را ثبت کرده و پرسشهای متعددی درباره روند حفاظت، استانداردهای مرمتی و اهمیت جهانی این اثر تاریخی مطرح کردند.
آنچه بیش از هر چیز در این بازدید جلب توجه میکرد، تمرکز رسانههای خارجی بر روایت دقیق و مستند از وضعیت کاخ گلستان بود. بسیاری از خبرنگاران، علاوه بر ثبت نماهای عمومی، بخش قابل توجهی از زمان خود را به تصویربرداری از جزئیات آسیبها، تزئینات در حال مرمت و گفتوگو با کارشناسان اختصاص دادند تا تصویری جامع و مستند از وضعیت این اثر جهانی برای مخاطبان خود ارائه کنند.
همزمان، گروههای مختلف خبری گزارشهای زنده و تولیدات تصویری خود را از داخل مجموعه تهیه و به اتاقهای خبر رسانههایشان مخابره کردند. حضور دهها دوربین، تجهیزات پخش زنده و تیمهای خبری، فضای کاخ گلستان را به یکی از مهمترین مراکز تولید محتوای خبری درباره میراثفرهنگی ایران در سطح بینالمللی تبدیل کرده بود.
در بخشهای مختلف مجموعه، تقابل چشمنواز شکوه معماری ایرانی با نشانههای عملیات مرمت، قابهایی کمنظیر برای ثبت رسانهای فراهم آورد؛ قابهایی که در آن، زیبایی، آسیب، تاریخ، هنر و تلاش برای احیای میراثفرهنگی، در کنار یکدیگر معنا پیدا میکردند.
در محوطه بیرونی کاخ نیز فعالیت رسانهای ادامه یافت. خبرنگاران ضمن ضبط گزارشهای نهایی، با کارشناسان حوزه میراثفرهنگی گفتوگو کردند و آخرین تصاویر از نمای تاریخی مجموعه را ثبت و به رسانههای متبوع خود ارسال کردند تا روایت این بازدید در کوتاهترین زمان ممکن در سطح بینالمللی منتشر شود.
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