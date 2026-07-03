دستخطی که سرنوشت توس را تغییر داد/ روایتی از دستور تاریخی رهبر شهید برای احیای شهر فردوسی+ببینید

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ۱۹ تیرماه ۱۳۷۵ را باید یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر شهر تاریخی توس و مجموعه فرهنگی و تاریخی آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی دانست؛ روزی که رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور در این مجموعه، ضمن بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی توس، با نگارش یادداشتی ماندگار، مسیر تازه‌ای را پیش روی حفاظت، احیا و توسعه این منطقه تاریخی گشودند.

این بازدید، یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی استان خراسان به شمار می‌رود که به لحاظ ساختاری و همچنین از منظر اهداف و رویکردها، منشا تحول در نگاه به شهر تاریخی توس شد.

رهبر شهید در مرقومه خود، ضمن اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و تاریخی این منطقه، بر ضرورت اهتمام دولت به حفظ و صیانت از حریم شهر تاریخی توس و مجموعه آرامگاه فردوسی تاکید کردند. ایشان در عین قدردانی از اقدامات انجام‌شده، تصریح کردند که آنچه تاکنون صورت گرفته، بسیار کمتر از آن چیزی است که باید انجام می‌شده و با به‌کار بردن واژه «باید»، دولت را مکلف کردند با همکاری مسئولان و پژوهشگران، توجهی جدی‌تر به توس، مفاخر آن و به‌ویژه حکیم فردوسی و اثر گران‌سنگ او داشته باشد.

متن کامل دستخط رهبر شهید که در جریان این بازدید مرقوم شده، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خدا را شکر که در حاشیه زیارت تابستانی مشهد مقدس رضوی علیه آلاف التحیه توفیق بازدید از مقبره ی فردوسی بزرگ و نامدار در شهر تاریخی و پر قصه ی توس نیز دست داد. اگر چه در گذشته آن مقبره و برخی یادگارهای تاریخی دیگر موجود در آن جا را دیده بودم، اما این بار هم بخاطر اهتمام به جانب مهم فرهنگی و تاریخی آن ، و هم به خاطر کارهای خوب آبادانی و زیبا سازی که در آن انجام شده است و هم نیز به خاطر خبرهای اسف‌انگیزی که از غارت ذخیره کم نظیر موجود در این منطقه به من رسیده بود، آن را با دقتی بیشتر و انگیزه و میل و شوری مضاعف نگاه کردم و اکنون احساس من آن است که دولت موظف است با همت به کار در این بخش بپردازد و آنچه تا کنون شده بسی کم‌تر از اندازه می‌بایسته است. به امید دنبال‌گیری و با سپاس از مسئولان و پژوهشگران.

این مرقومه تاریخی، در سال‌های پس از آن، زمینه‌ساز تحولات مهمی در شهر تاریخی توس شد؛ تحولاتی که می‌توان آن‌ها را در دو حوزه «ساختاری» و «رویکردی» دسته‌بندی کرد.

در بُعد ساختاری، با توجه به اهمیت شهر تاریخی توس که آثار ارزشمندی از دوره‌های مختلف تاریخی، از دوران پارینه‌سنگی در حوزه کشف‌رود تا دوره میانه اسلامی را در خود جای داده است و همچنین با در نظر گرفتن جایگاه مفاخر و مشاهیر این سرزمین که آثار علمی و فکری آنان از مهم‌ترین منابع مکتوب در حوزه‌های فقه، اصول، حکمت، فلسفه، عرفان، سیاست، حدیث، تفسیر، تاریخ، ادبیات و دیگر علوم اسلامی به شمار می‌رود، ضرورت ایجاد ساختاری منسجم برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری امور این منطقه بیش از پیش احساس شد.

بر همین اساس، ایجاد تشکیلاتی تخصصی برای توجه هم‌زمان به ابعاد فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی شهر تاریخی توس در دستور کار قرار گرفت؛ اقدامی که ریشه در نگاه راهبردی رهبر شهید به میراث‌فرهنگی، هویت تاریخی و ضرورت صیانت از سرمایه‌های تمدنی ایران داشت و آثار آن در سال‌های بعد در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مرتبط با این منطقه تاریخی نمایان شد.

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