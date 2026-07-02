به گزارش خبرنگار میراث آریا، لیلا خسروی، امروز پنجشنبه ۱۱ تیرماه در نشست تخصصی موزههای آذربایجانشرقی با اشاره به جایگاه برجسته این استان در حوزه موزهداری، گفت: آذربایجانشرقی با برخورداری از ۴۷ موزه، پس از پایتخت رتبه دوم کشور را از نظر تعداد موزهها در اختیار دارد که فعالیت مسئولانه مجموعهداران و ظرفیتهای موجود، این استان را به یکی از مهمترین پایگاههای موزهای کشور تبدیل کرده است.
مدیرکل امور موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ضمن قدردانی از تلاش موزهداران و کارکنان موزههای استان، به اقدامات انجامشده در شرایط جنگی اشاره کرد و افزود: حفاظت و صیانت از میراثفرهنگی در چنین شرایطی، حاصل تلاش و مسئولیتپذیری مجموعه فعالان این حوزه است و از همه موزهداران و کارشناسان استان قدردانی میکنیم.
او با اشاره به برنامههای وزارتخانه برای توسعه زیرساختهای موزهای آذربایجانشرقی، اظهار کرد: تکمیل پروژههای موزهای استان با جدیت پیگیری میشود و در کنار آن، توسعه موزههای تخصصی نیز در دستور کار قرار دارد تا ظرفیتهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی آذربایجانشرقی بیش از گذشته در معرض دید عموم قرار گیرد.
خسروی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه موزهها افزود: سیاست وزارت میراثفرهنگی حمایت از موزههای خصوصی است و در این مسیر، روند صدور مجوزها تسهیل خواهد شد. همچنین از مرمت آثار، مجموعهداران و ایجاد موزههای جدید بخش خصوصی حمایت میکنیم، زیرا تقویت بدنه موزهداری کشور بدون مشارکت بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
او با اشاره به ضرورت ثبت و مستندسازی آثار موزهای گفت: ثبت آثار در سامانههای تخصصی موزهای باید با جدیت دنبال شود تا ضمن حفاظت بهتر از آثار، زمینه معرفی و بهرهبرداری علمی و فرهنگی از آنها نیز فراهم شود.
مدیرکل امور موزههای وزارت میراثفرهنگی همچنین از برنامهریزی برای توسعه موزههای کودک و نوجوان خبر داد و اظهار کرد: با هدف آشنایی نسل جدید با میراثفرهنگی، ایجاد و تقویت این موزهها در استانها مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
خسروی با اشاره به توسعه خدمات دیجیتال در حوزه موزهها افزود: سامانه «ایرانموزه» با هدف معرفی هرچه گستردهتر ظرفیتهای موزهای کشور در حال تقویت است و میتواند بستر مناسبی برای معرفی موزههای آذربایجانشرقی و برگزاری رویدادهای تخصصی و نمایشگاههای مجازی باشد.
او با تأکید بر اهمیت دیپلماسی فرهنگی، خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم نقش استانها در نمایشگاههای بینالمللی پررنگتر شود و ظرفیتهای موزهای آنها بیش از گذشته در عرصه ملی و بینالمللی معرفی شود.
مدیرکل امور موزههای وزارت میراثفرهنگی در پایان با اشاره به برنامههای آموزشی و پژوهشی این حوزه گفت: ارتقای آموزشهای تخصصی راهنمایان موزه، بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی برای تولید آثار و کتابهای ویژه کودکان و نوجوانان و برگزاری نشستهای موزهاندیشی از دیگر برنامههایی است که با هدف تقویت جایگاه موزهها و افزایش ارتباط جامعه با میراثفرهنگی دنبال خواهد شد.
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