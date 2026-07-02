۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۰

مدیرکل امور موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی اعلام کرد

حمایت ویژه وزارت میراث‌فرهنگی از توسعه موزه‌های آذربایجان‌شرقی/ تسهیل صدور مجوز موزه‌های خصوصی، تقویت موزه‌های تخصصی و گسترش دیپلماسی فرهنگی

حمایت ویژه وزارت میراث‌فرهنگی از توسعه موزه‌های آذربایجان‌شرقی/ تسهیل صدور مجوز موزه‌های خصوصی، تقویت موزه‌های تخصصی و گسترش دیپلماسی فرهنگی

مدیرکل امور موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشست تخصصی موزه‌های آذربایجان‌شرقی با تأکید بر جایگاه ممتاز آذربایجان‌شرقی در حوزه موزه‌داری، از حمایت این وزارتخانه برای توسعه موزه‌های خصوصی، تکمیل و تقویت موزه‌های تخصصی، ارتقای آموزش‌های حرفه‌ای، گسترش نمایشگاه‌های بین‌المللی و معرفی ظرفیت‌های موزه‌ای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، لیلا خسروی، امروز پنجشنبه ۱۱ تیرماه در نشست تخصصی موزه‌های آذربایجان‌شرقی با اشاره به جایگاه برجسته این استان در حوزه موزه‌داری، گفت: آذربایجان‌شرقی با برخورداری از ۴۷ موزه، پس از پایتخت رتبه دوم کشور را از نظر تعداد موزه‌ها در اختیار دارد که فعالیت مسئولانه مجموعه‌داران و ظرفیت‌های موجود، این استان را به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های موزه‌ای کشور تبدیل کرده است.

مدیرکل امور موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ضمن قدردانی از تلاش موزه‌داران و کارکنان موزه‌های استان، به اقدامات انجام‌شده در شرایط جنگی اشاره کرد و افزود: حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی در چنین شرایطی، حاصل تلاش و مسئولیت‌پذیری مجموعه فعالان این حوزه است و از همه موزه‌داران و کارشناسان استان قدردانی می‌کنیم.

او با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه برای توسعه زیرساخت‌های موزه‌ای آذربایجان‌شرقی، اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های موزه‌ای استان با جدیت پیگیری می‌شود و در کنار آن، توسعه موزه‌های تخصصی نیز در دستور کار قرار دارد تا ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی آذربایجان‌شرقی بیش از گذشته در معرض دید عموم قرار گیرد.

خسروی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه موزه‌ها افزود: سیاست وزارت میراث‌فرهنگی حمایت از موزه‌های خصوصی است و در این مسیر، روند صدور مجوزها تسهیل خواهد شد. همچنین از مرمت آثار، مجموعه‌داران و ایجاد موزه‌های جدید بخش خصوصی حمایت می‌کنیم، زیرا تقویت بدنه موزه‌داری کشور بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

او با اشاره به ضرورت ثبت و مستندسازی آثار موزه‌ای گفت: ثبت آثار در سامانه‌های تخصصی موزه‌ای باید با جدیت دنبال شود تا ضمن حفاظت بهتر از آثار، زمینه معرفی و بهره‌برداری علمی و فرهنگی از آن‌ها نیز فراهم شود.

مدیرکل امور موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه موزه‌های کودک و نوجوان خبر داد و اظهار کرد: با هدف آشنایی نسل جدید با میراث‌فرهنگی، ایجاد و تقویت این موزه‌ها در استان‌ها مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

خسروی با اشاره به توسعه خدمات دیجیتال در حوزه موزه‌ها افزود: سامانه «ایران‌موزه» با هدف معرفی هرچه گسترده‌تر ظرفیت‌های موزه‌ای کشور در حال تقویت است و می‌تواند بستر مناسبی برای معرفی موزه‌های آذربایجان‌شرقی و برگزاری رویدادهای تخصصی و نمایشگاه‌های مجازی باشد.

او با تأکید بر اهمیت دیپلماسی فرهنگی، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم نقش استان‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی پررنگ‌تر شود و ظرفیت‌های موزه‌ای آن‌ها بیش از گذشته در عرصه ملی و بین‌المللی معرفی شود.

مدیرکل امور موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی در پایان با اشاره به برنامه‌های آموزشی و پژوهشی این حوزه گفت: ارتقای آموزش‌های تخصصی راهنمایان موزه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی برای تولید آثار و کتاب‌های ویژه کودکان و نوجوانان و برگزاری نشست‌های موزه‌اندیشی از دیگر برنامه‌هایی است که با هدف تقویت جایگاه موزه‌ها و افزایش ارتباط جامعه با میراث‌فرهنگی دنبال خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041100801
مجید فرامرزی
دبیر مهدی ارجمند

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