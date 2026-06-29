به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داود گرشاسبی امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان تبریز با اشاره به ضرورت هم‌گرایی دستگاه‌های اجرایی در حوزه گردشگری بیان کرد: تفاوت نگاه دستگاه‌ها به این حوزه، تفاوت در میزان شناخت ظرفیت‌های واقعی تبریز است و هر اندازه این نگاه به افقی مشترک و فراتر از وظایف سازمانی نزدیک شود، امکان شکل‌گیری باور جدید نسبت به جایگاه گردشگری در توسعه شهر نیز فراهم خواهد شد.

فرماندار تبریز با بیان اینکه تبریز در مقاطع مختلف تاریخ، جایگاه ممتاز خود را از سرمایه انسانی، فرهنگ، خلاقیت و توان تعامل مردم به دست آورده است، افزود: قدرت این شهر به کالبد، صنعت یا زیرساخت‌های فیزیکی محدود نبوده و در اندیشه، هنر، ظرفیت اجتماعی و توان خلق ارزش توسط شهروندان آن ریشه داشته است و احیای این جایگاه نیز باید از همین نقطه آغاز شود.

او تسهیل‌گری را یکی از ارکان ماندگاری جوامع دانست و گفت: وظیفه کارگروه‌ها باید از برگزاری صرف جلسات عبور کرده و با کنار هم قرار دادن ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف، زمینه زایش ایده‌های نو، اتصال امکانات موجود و حل مسائل واقعی شهر را فراهم کند. هر مسئله نیز باید با آسیب‌شناسی دقیق، ارائه راهکار عملی و ارزیابی نتیجه به سرانجام برسد.

گرشاسبی با تأکید بر اینکه نگاه‌های تک‌بعدی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه گردشگری است، اظهار کرد: گردشگری حوزه‌ای چندوجهی است که اقتصاد، فرهنگ، آموزش، خدمات شهری، سرمایه اجتماعی و روابط انسانی را به یکدیگر پیوند می‌دهد. از این رو، مدیران و فعالان این حوزه باید از نگاه‌های محدود اداری فاصله بگیرند و با رویکردی تعاملی و چندبعدی برای توسعه آن برنامه‌ریزی کنند.

او با اشاره به رقابت فشرده شهرها و کشورهای منطقه در صنعت گردشگری گفت: امروز گردشگری یک صنعت رقابتی است و موفقیت در آن مستلزم شناخت الزامات این عرصه، سرعت در تصمیم‌گیری و انسجام در اجراست. اگر فرصت‌های امروز با هم‌افزایی و همکاری مشترک به نتیجه نرسد، فاصله ایجادشده در آینده به آسانی جبران نخواهد شد.

فرماندار تبریز توسعه زیرساخت‌های گردشگری را فراتر از ایجاد امکانات سفر دانست و بیان کرد: گسترش زیرساخت‌های این حوزه، کیفیت تعاملات اجتماعی، فرهنگ میزبانی، تربیت نسل آینده و ارتباط سازنده شهر با جهان را نیز ارتقا می‌دهد. جامعه‌ای که از کودکی فرهنگ پذیرش گردشگر، گفت‌وگو و تعامل را تجربه کند، در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی نیز موفق‌تر عمل خواهد کرد و این همان منفعت بلندمدتی است که باید مبنای تصمیم‌گیری مدیران قرار گیرد.

او با تأکید بر اینکه منافع عمومی باید بر منافع کوتاه‌مدت و فردی اولویت داشته باشد، گفت: همه ظرفیت‌هایی که امروز در اختیار مدیران قرار دارد، امانتی برای توسعه تبریز است و باید متناسب با شأن، هویت و اقتضائات این شهر در مسیر پیشرفت به کار گرفته شود.

گرشاسبی با بیان اینکه تبریز ظرفیت تبدیل شدن به یکی از شهرهای شاخص گردشگری جهان را دارد، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند ترسیم افق مشترک، انسجام برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، پرهیز از نگاه‌های بخشی و شکل‌گیری مدیریتی مبتنی بر تعامل، اعتماد و مسئولیت‌پذیری است. توسعه کلان‌شهرها با تصمیم‌های منفرد محقق نمی‌شود، بلکه حاصل مشارکت و هم‌افزایی همه ارکان مدیریت شهری و اجرایی است.

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