به گزارش میراث‌آریا، احمد حمزه‌زاده امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان تبریز با اشاره به روند رو به رشد گردشگری استان اظهار کرد: در گذشته بخش قابل توجهی از مسافران تنها از آذربایجان‌شرقی برای رسیدن به سایر استان‌ها یا کشورهای همسایه عبور می‌کردند، اما مجموعه اقداماتی همچون ثبت‌های جهانی، برندسازی، معرفی هدفمند ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، جایگاه استان را به‌تدریج به یکی از مقاصد اصلی سفر در کشور ارتقا داده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به آمار سفرهای نوروزی افزود: براساس داده‌های سامانه‌های ارتباطی، در بازه زمانی ۲۷ اسفند سال ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین جاری، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تلفن همراه وارد استان شده و آذربایجان‌شرقی در این بازه رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است. کسب این آمار در حالی بود که نوروز، فصل اوج سفر به استان نیست و شرایط اقلیمی نیز هنوز به نقطه مطلوب گردشگری نرسیده بود.

او ادامه داد: در نوروز امسال شهرستان تبریز مقصد اصلی سفرهای نوروزی بود و در کنار افزایش حجم سفر، کیفیت خدمات نیز ارتقا یافت. این کیفیت خدمات به‌گونه‌ای بود که تنها ۶ شکایت در سامانه ملی ثبت شکایات از آذربایجان‌شرقی ثبت شد و استان کمترین میزان شکایات کشور را به خود اختصاص داد.

حمزه‌زاده با اشاره به آثار جنگ بر صنعت گردشگری گفت: نخستین پیامد هر جنگ، تعلیق جریان سفر است و صنعت گردشگری نیز در جریان جنگ تحمیلی سوم از این قاعده مستثنی نبود، اما بخش خصوصی استان با وجود کاهش چشمگیر تقاضا، فعالیت خود را متوقف نکرد و هیچ‌یک از مراکز اقامتی، به‌ویژه در شهرستان تبریز که حدود ۷۰ درصد تأسیسات گردشگری استان را در خود جای داده است، تعطیل نشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه دوران پساجنگ می‌تواند نقطه عطفی برای گردشگری ورودی باشد، تصریح کرد: تصویری که امروز از ایران در افکار عمومی جهان شکل گرفته، با گذشته تفاوت دارد. ایستادگی مردم ایران، بسیاری از برداشت‌های نادرست نسبت به کشور را تغییر داده و این تحول در تصویر مقصد، یکی از مؤثرترین عوامل افزایش جذابیت گردشگری خارجی خواهد بود.

او با تأکید بر ضرورت حمایت فوری از فعالان گردشگری افزود: بخش خصوصی در ماه‌های اخیر خسارت‌های قابل توجهی را متحمل شده است و اکنون باید با تسهیل فرآیندها، رفع موانع و حمایت‌های هدفمند، زمینه بازگشت سریع این مجموعه‌ها به چرخه کامل خدمات فراهم شو و این به این دلیل است که بار اصلی صنعت گردشگری کشور بر دوش سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی همچنین بر تشدید نظارت بر تأسیسات گردشگری در فصل تابستان تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه تابستان فصل اوج سفر به استان است، نظارت بر قیمت‌ها، کیفیت خدمات و نحوه ارائه خدمات در مراکز اقامتی، پذیرایی و سایر واحدهای گردشگری باید با دقت بیشتری دنبال شود. کمیته نظارت نوروزی استان نیز امسال موفق شد رتبه نخست کشور را کسب کند.

او با اشاره به تغییر الگوی سفر پس از جنگ اظهار کرد: ماهیت سفرها تغییر کرده و متناسب با آن باید خدمات گردشگری نیز بازنگری شود. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است ضمن حفظ کیفیت خدمات، بسته‌های سفر اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه برای خانواده‌ها طراحی شود؛ زیرا گردشگری در شرایط پساجنگ علاوه بر آثار اقتصادی، نقش مهمی در بازسازی نشاط اجتماعی، آرامش روانی و تقویت سرمایه اجتماعی جامعه دارد.

حمزه‌زاده با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و هویتی تبریز خاطرنشان کرد: تاریخ این شهر سرشار از روایت‌های مقاومت، هویت و فرهنگ است و این سرمایه ارزشمند باید در کنار جاذبه‌های گردشگری به شیوه‌ای علمی و جذاب برای نسل جدید و گردشگران روایت شود. ستاد اجرایی خدمات سفر می‌تواند با ایجاد سازوکاری برای روایتگری تاریخی، بخشی از این خلأ را جبران کند.

او در پایان ساماندهی ورودی‌های تبریز را یکی از اولویت‌های مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی دانست و بیان کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر، سه ورودی اصلی شهر همچنان نیازمند طراحی و ساماندهی متناسب با هویت تاریخی تبریز هستند و ایجاد فضاهای استاندارد خوشامدگویی، خدمات‌رسانی و معرفی هویت شهر، می‌تواند نخستین تصویر ماندگار از تبریز را در ذهن گردشگران شکل دهد.

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