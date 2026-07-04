به گزارش خبرنگار میراث آریا، از امروز مراسم وداع و تشییع امام شهید در تهران آغاز شده و جمع زیادی از زائران و مردم برای حضور در این آیین معنوی در پایتخت حضور یافته‌اند. در همین راستا، مسئولان مربوطه تمامی تمهیدات لازم را برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم و تسهیل حضور مردم اندیشیده و تدارکات لازم را برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان فراهم کرده‌اند.

بر این اساس، در نقاط مختلف شهر تهران و در پهنه‌های شمال، جنوب، شرق و غرب، مراکز متعددی برای اسکان زائران پیش‌بینی شده است تا امکان استقرار و استفاده از خدمات رفاهی برای شرکت‌کنندگان در مراسم فراهم باشد.

این مراکز علاوه بر اسکان، خدماتی نظیر سرویس بهداشتی، حمام، آب و غذای سرد را در اختیار زائران قرار می‌دهند و امکان مسیریابی و دسترسی به آن‌ها نیز برای تسهیل حضور مردم در نظر گرفته شده است.

در ادامه، فهرست مراکز اسکان زائران به تفکیک پهنه‌های شهر تهران ارائه می‌شود:

پهنه شمال

نمایشگاه بین‌المللی؛ نشانی: بزرگراه نیایش، خیابان سئول، جاده اختصاصی نمایشگاه؛ ظرفیت: 25 هزار نفر.

پهنه شمال شرق

دانشگاه عباسپور؛ نشانی: حکیمیه، بزرگراه شهید زین‌الدین، بلوار احسان؛ ظرفیت: 1,300 نفر.

پایانه شرق؛ نشانی: بزرگراه زین‌الدین شرق، بزرگراه یاسینی شمال؛ ظرفیت: 7 هزار نفر.

مقبره‌الشهدا ولایت؛ نشانی: بزرگراه شهید بابایی، جنب دانشگاه امام حسین(ع)؛ ظرفیت: 12 هزار نفر.

بوستان یاس فاطمی شمالی؛ نشانی: بزرگراه شهید بابایی، بلوار استخر، بوستان جنگلی یاس؛ ظرفیت: 8 هزار نفر.

بوستان ملت؛ نشانی: بزرگراه هاشمی رفسنجانی، خیابان ولیعصر، بوستان ملت؛ ظرفیت: 10 هزار نفر.

بوستان پلیس؛ نشانی: بزرگراه باقری، خیابان استقلال، خیابان قزوینی؛ ظرفیت: 4 هزار نفر.

بوستان یاس فاطمی جنوبی؛ نشانی: بزرگراه شهید بابایی شرق، کنارگذر بابایی؛ ظرفیت: 12 هزار نفر.

پهنه شرق

فرهنگسرای اشراق؛ نشانی: فلکه دوم تهرانپارس، انتهای خیابان جشنواره؛ ظرفیت: 1,500 نفر.

بوستان سرخه‌حصار؛ نشانی: بزرگراه یاسینی، خیابان اقاقیا؛ ظرفیت: 24 هزار نفر.

پهنه مرکز

پارک شهر؛ نشانی: محله سنگلج، خیابان بهشت؛ ظرفیت: 2 هزار نفر.

جنب مجموعه ورزشی توحید؛ نشانی: ستارخان، برق آلستوم، صحرایی، دستبند غربی؛ ظرفیت: 2 هزار نفر.

حسینیه حضرت فاطمه زهرا(س)؛ نشانی: بزرگراه صیاد شیرازی، پادگان ولیعصر؛ ظرفیت: 2 هزار نفر.

اراضی عباس‌آباد؛ نشانی: بزرگراه شهید همت، بزرگراه شهید حقانی؛ ظرفیت: 53 هزار نفر.

پهنه جنوب شرق

پارک بسیج؛ نشانی: بزرگراه بسیج جنوب، بعد از ابوذر دوم؛ ظرفیت: 5 هزار نفر.

بازار گل؛ نشانی: بلوار نبرد جنوبی، خیابان گل‌شناس؛ ظرفیت: 5 هزار نفر.

بوستان خلیج فارس؛ نشانی: بزرگراه امام رضا(ع)، شیرودی، بوعلی غربی؛ ظرفیت: 15 هزار نفر.

فرهنگسرای خاوران؛ نشانی: خاوران، سجادیان، بقایی؛ ظرفیت: 6 هزار نفر.

پهنه جنوب

فرهنگسرای رازی؛ نشانی: میدان قزوین، خیابان قزوین، جنب شهرداری منطقه 11؛ ظرفیت: 750 نفر.

بوستان رازی؛ نشانی: میدان قزوین، خیابان قزوین، احمدی‌سخا؛ ظرفیت: 5 هزار نفر.

بوستان آزادگان؛ نشانی: بزرگراه شهید سلامی، بوعلی غربی؛ ظرفیت: 25 هزار نفر.

بهشت زهرا (فاز یک)؛ نشانی: بهشت زهرا(س)؛ ظرفیت: 12 هزار نفر.

بهشت زهرا (فاز دو)؛ نشانی: بهشت زهرا(س)؛ ظرفیت: 60 هزار نفر.

بوستان ولایت (فازهای یک تا سه)؛ نشانی: بزرگراه یارجانی، خیابان چراغی، بوستان ولایت؛ ظرفیت هر فاز: 25 هزار نفر.

میدان مرکزی میوه و تره‌بار؛ نشانی: بزرگراه آزادگان، ورودی میدان بار؛ ظرفیت: 10 هزار نفر.

بوستان بعثت؛ نشانی: بزرگراه شهید رئیسی، بخارایی، سمیعی؛ ظرفیت: 8 هزار نفر.

فرهنگسرای بهمن؛ نشانی: بزرگراه بسیج جنوب، بعد از ابوذر دوم؛ ظرفیت: 6 هزار نفر.

بوستان شهید کاظمی؛ نشانی: بزرگراه کاظمی، بوستان شهید کاظمی؛ ظرفیت: 3 هزار و 500 نفر.

بوستان جانبازان شهرری؛ نشانی: بزرگراه آزادگان، بلوار رجایی، بلوار رحیمی؛ ظرفیت: 4 هزار نفر.

ورزشگاه شهید مقدم؛ نشانی: شهرری، بلوار شهید رجایی، بلوار شهرداری؛ ظرفیت: 5 هزار و 700 نفر.

ایوان ری؛ نشانی: شهرری، بزرگراه کریمی، خیابان ابن‌بابویه، نبی‌پور؛ ظرفیت: 2 هزار نفر.

پارکینگ مترو جوانمرد؛ نشانی: شهرری، بلوار دستواره، بعد از میدان مادر؛ ظرفیت: 3 هزار نفر.

پهنه جنوب غرب

بوستان قائم؛ نشانی: یافت‌آباد، خیابان معلم؛ ظرفیت: 25 هزار نفر.

باغ‌راه حضرت زهرا(س) فاز یک؛ نشانی: بزرگراه آیت‌الله سعیدی، بلوار 45 متری زرند؛ ظرفیت: 3 هزار و 500 نفر.

باغ‌راه حضرت زهرا(س) فاز دو؛ نشانی: بزرگراه آیت‌الله سعیدی، بلوار 45 متری زرند؛ ظرفیت: 2 هزار نفر.

بوستان شهید باکری؛ نشانی: عبدل‌آباد، بزرگراه کاظمی، بوستان شهید باکری؛ ظرفیت: 3 هزار نفر.

پهنه غرب

مجموعه ایران‌مال؛ نشانی: بزرگراه شهید خرازی، مجموعه ایران‌مال؛ ظرفیت: 100 هزار نفر.

بوستان پردیسان؛ نشانی: بزرگراه حکیم، بوستان پردیسان؛ ظرفیت: 35 هزار نفر.

پارک ارم؛ نشانی: آزادراه تهران–کرج، بعد از پل باکری؛ ظرفیت: 30 هزار نفر.

بوستان طبیعت؛ نشانی: بزرگراه لشگری، بلوار کرمان‌خودرو؛ ظرفیت: 8 هزار نفر.

بوستان ریما؛ نشانی: بزرگراه لشگری، خیابان ششم، بوستان ریما؛ ظرفیت: 6 هزار نفر.

چیتگر (فاز غربی)؛ نشانی: بزرگراه فهمیده، بوستان جنگلی چیتگر؛ ظرفیت: 5 هزار و 600 نفر.

چیتگر (فاز شرقی)؛ نشانی: بزرگراه فهمیده، بوستان جنگلی چیتگر؛ ظرفیت: 4 هزار و 800 نفر.

بوستان نهج‌البلاغه؛ نشانی: بزرگراه حکیم، بوستان نهج‌البلاغه؛ ظرفیت: 1,500 نفر.

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