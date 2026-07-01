به گزارش میراث آریا، مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه فعالند، اما طبق بررسی‌های انجام شده و اعلام ستاد بدرقه رهبر شهید، میادین و بازارهایی که در محدوده مصلی تهران و محل اصلی برگزاری این مراسم قرار دارد، به دلیل ازدحام جمعیت به شعاع یک کیلومتر، امکان خدمات‌رسانی به شهروندان را ندارند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: روز دوشنبه ۱۵ تیرماه نیز تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار به دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید تعطیل هستند.

بختیاری‌زاده یادآور شد: همچنین در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۳ مرکز عرضه دام زنده سازمان و نیز پایانه پروتئینی بهمن فعال هستند.

او تاکید کرد: میدان مرکزی میوه و تره‌بار نیز در این ایام با حضور صنف بار فروشان و هماهنگی با کشاورزان همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و تعطیل نیست.

مدیرعامل سازمان میادن میوه و تره‌بار شهرداری تهران در ادامه گفت: برای خدمات‌رسانی بهتر در این ایام تمامی بهره‌برداران موظف شدند تا کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان را در بخش‌های تره‌بار، محصولات پروتئنی و بازرگانی تهیه و ذخیره کنند.

او افزود: فعالیت تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار با هدف خدمت‌رسانی به شهروندان و میهمانانی که از استان‌های مختلف برای شرکت در مراسم بدرقه رهبر شهید به پایتخت آمده‌اند، در این ایام تداوم دارد.

بختیاری‌زاده در پایان بیان کرد: از روز سه‌شنبه ۱۶ تا روز جمعه ۱۹ تیرماه فعالیت تمامی میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران به مانند قبل خواهد بود.

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