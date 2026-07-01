۸ نکته و توصیه برای پیشگیری از گرمازدگی

به گزارش میراث آریا، اورژانس به منظور پیشگیری از گرمازدگی زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، نکات و توصیه‌های را اعلام کرده است که به شرح زیر است:

۱- نوشیدن مایعات و آب کافی

در طول مراسم و پیش از احساس تشنگی می‌بایست آب مصرف کرد. البته نوشیدن آب به تنهایی کفایت نمی‌کند و توصیه می‌شود از محلول‌های حاوی الکترولیت مانند دوغ در پیاده‌روی‌ها طولانی استفاده‌کرد.

۲- تا حد امکان در سایه قرار بگیرید.

۳- لباس‌های سبک و گشاد بپوشید.

۴- هنگام پیاده روی و فعالیت در فضای باز از کلاه لبه دار و نقاب دار، عینک آفتابی و ضد آفتاب استفاده کنید.

۵- استفاده اسپری آب برای کاهش دمای بدن موثر است. صورت و گردن خود را با آب خنک کنید و از دستمال خیس و اسپری آب استفاده کنید.

۶- در صورت امکان استراحت کوتاه در مکان خنک داشته باشید.

۷- کودکان و سالمندان را در خودروی پارک‌شده رها نکنیم، چرا که دما در خودروها پارک‌شده طی مدت‌زمان کوتاهی افزایش می یابد و می‌تواند افراد در خودرو را دچار گرمازدگی کند.

۸. کودکان، سالمندان، زنان باردار، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و مزمن جزو گروه‌های خطر هستند و نسبت به سایر افراد زودتر دچار گرمازدگی می‌شوند و به مراقبت‌های بیشتری نیاز دارند.

در صورت مشاهده علائم شدید گرمازدگی که معمولا با سردرد، حالت تهوع و استفراغ، بی‌حالی و اختلال هوشیاری همراه است، فرد را به محیطی خنک منتقل کرده، در صورت هوشیاری مایعات خنک به او بدهید و بدن را با آب خنک با حوله مرطوب سرد کنید.

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