۱۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۶

۸ نکته و توصیه برای پیشگیری از گرمازدگی

۸ نکته و توصیه برای پیشگیری از گرمازدگی

گرمازدگی یک وضعیت اورژانسی ناشی از قرار گرفتن طولانی‌مدت در هوای گرم است و اغلب با کم آبی همراه است.

به گزارش میراث آریا، اورژانس به منظور پیشگیری از گرمازدگی زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، نکات و توصیه‌های را اعلام کرده است که به شرح زیر است: 

۱- نوشیدن مایعات و آب کافی 

در طول مراسم و پیش از احساس تشنگی می‌بایست آب مصرف کرد. البته نوشیدن آب به تنهایی کفایت نمی‌کند و توصیه می‌شود از محلول‌های حاوی الکترولیت مانند دوغ در پیاده‌روی‌ها طولانی استفاده‌کرد. 

۲- تا حد امکان در سایه قرار بگیرید. 

۳- لباس‌های سبک و گشاد بپوشید. 

۴- هنگام پیاده روی و فعالیت در فضای باز از کلاه لبه دار و نقاب دار، عینک آفتابی و ضد آفتاب استفاده کنید. 

۵- استفاده اسپری آب برای کاهش دمای بدن موثر است. صورت و گردن خود را با آب خنک کنید و از دستمال خیس و اسپری آب استفاده کنید. 

۶- در صورت امکان استراحت کوتاه در مکان خنک داشته باشید. 

۷- کودکان و سالمندان را در خودروی پارک‌شده رها نکنیم، چرا که دما در خودروها پارک‌شده طی مدت‌زمان کوتاهی افزایش می یابد و می‌تواند افراد در خودرو را دچار گرمازدگی کند. 

۸. کودکان، سالمندان، زنان باردار، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و مزمن جزو گروه‌های خطر هستند و نسبت به سایر افراد زودتر دچار گرمازدگی می‌شوند و به مراقبت‌های بیشتری نیاز دارند. 

در صورت مشاهده علائم شدید گرمازدگی که معمولا با سردرد، حالت تهوع و استفراغ، بی‌حالی و اختلال هوشیاری همراه است، فرد را به محیطی خنک منتقل کرده، در صورت هوشیاری مایعات خنک به او بدهید و بدن را با آب خنک با حوله مرطوب سرد کنید. 

انتهای پیام/

کد خبر 1405041000727
حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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