به گزارش میراث آریا، در جلسه امروز سهشنبه ۹ تیرماه شورای شهر تهران لایحه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ روی میز اعضای شورا قرار گرفت و جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران در این خصوص اظهار کرد: پیشنهاد شهرداری تهران در این لایحه، افزایش ۵۰ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس نسبت به سال گذشته است. این افزایش ۵۰ درصدی بر اساس همان مدل تعیین شده است که در ابتدای سال برای سایر نرخهای حملونقل عمومی نیز ملاک عمل قرار گرفت.
تشکری هاشمی با تشریح نحوه محاسبه کرایه سرویس مدارس گفت: فرمول تعیین کرایه از ۲ بخش تشکیل شده است؛ یک مبلغ ورودی به ازای هر دانشآموز است و مبلغی هم بر اساس هر کیلومتر پیمایش محاسبه میشود. بر این اساس، مبلغ ورودی ۸۷ هزار تومان تعیین شده و به ازای هر کیلومتر نیز ۸ هزار تومان دریافت خواهد شد. همچنین سقف مسافت محاسبه کرایه ۳۰ کیلومتر در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران ادامه داد: برای دانشآموزان مقطع ابتدایی، کرایه سرویس ۵ درصد بیشتر از دانشآموزان مقاطع بالاتر محاسبه میشود، زیرا این دانشآموزان به مراقبت و همراهی بیشتری نیاز دارند. همچنین در مواردی که مدارس در مسیرهای پرترافیک قرار داشته باشند، سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران میتواند با تشخیص خود، ۱۵ درصد به مبلغ کرایه اضافه کند.
او با اشاره به مدت زمان محاسبه هزینه سرویس مدارس تصریح کرد: برای دانشآموزان مقطع متوسطه، کرایه بر مبنای ۹ ماه و برای دانشآموزان مقطع ابتدایی بر مبنای ۸ ماه محاسبه خواهد شد.
تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: مبالغ پیشبینیشده با لحاظ حذف روزهای تعطیل رسمی تقویم محاسبه شده است؛ بنابراین اگر به هر دلیل، تعداد روزهای تعطیلی مدارس از تعطیلات رسمی تقویم بیشتر شود، با اعلام وزارت آموزش و پرورش، هزینه مربوطه از مبلغ دریافتی کسر و به والدین بازگردانده خواهد شد.
او همچنین با اشاره به ظرفیت خودروهای سرویس مدارس گفت: نرخهای مصوب بر اساس ظرفیت استاندارد خودروها تعیین شده و هر خودرو مجاز به جابهجایی چهار دانشآموز خواهد بود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران در پایان تأکید کرد: همانند سالهای گذشته، جابهجایی دانشآموزان مدارس استثنایی به صورت کاملاً رایگان انجام میشود و والدین این دانشآموزان هیچ هزینهای بابت سرویس ایاب و ذهاب پرداخت نخواهند کرد. همچنین تأمین خدمات رفت و برگشت این دانشآموزان بر عهده شهرداری تهران خواهد بود.
تشکری هاشمی با اشاره به مدارسی که در محدوده طرح ترافیک قرار دارند، گفت: همانند سال گذشته سرویسهایی غیر تاکسی طرح ترافیک را با ضریب ۳۰ درصد پرداخت میکنند و این موضوع صرفا در خصوص مواردی است که مدرسه یا منزل دانش آموز در محدوده طرح ترافیک قرار دارند.
علی رحیمی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران نیز با حضور در صحن شورای شهر تهران در این خصوص تصریح کرد: کلیات لایحه بررسی شد و لایحه به موقع به صحن ارائه شد؛ یکی از ضعفهایی که در مساله سرویس مدارس آشکار است موضوع هوشمندسازی است که باید در این خصوص برنامه ریزی کنیم. همچنین مبنای ما همان عدد ۵۰ درصدی افزایش دستمزد رانندگان تاکسی است. با این حال باید بتوانیم یک طرح حمایتی برای این تاکسیرانان داشته باشیم؛ اما اگر عدد کمتری افزایش پیدا کند، به رانندگان آسیب وارد میشود.
در ادامه مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران نیز در این خصوص مطرح کرد: یکی از افتخارات این دوره است که شهرداری ورود کرده و خدمات دانشآموزان استثنایی رایگان است. باتوجه به اعلام بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در خردادماه به ۸۳ درصد رسیده و تورم سالیانه ۵۷.۷ اعلام شده است. قیمتها نسبت به خردادماه سال گذشته ۸۳ درصد افزایش یافته است. ما مجبور به افزایش هستیم و در این خصوص دولت باید پاسخگو باشد. چطور میخواهیم افزایش ۸۳ درصدی را کنترل کنیم؟ با کمکهای سازمان تاکسیرانی جوری باید کنترل کنیم که به تاکسیرانان کمکهای رفاهی تعلق بگیرد.
همچنین مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در این خصوص پیشنهاد کرد: اگر بخواهیم این رقم را کم کنیم برای رانندگان صرف نمیکند. پیشنهادمان این است که ۲ درصد درآمد سازمان تاکسیرانی حذف شود و ۸ درصد درآمد شرکت مربوطه را به ۶ درصد کاهش دهیم تا عدد کلی کاهش پیدا کند و به مردم کمک شود. این درصدها از راننده کم نمیشود و همان افزایش ۵۰ درصد محسوب میشود.
در نهایت اعضای شورای شهر تهران نرخ جدید کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را با حداکثر آرا به تصویب رساندند.
انتهای پیام/
نظر شما