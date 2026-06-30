وزش باد شدید و گرد و خاک در نقاط مختلف کشور

به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: امروز سه شنبه ۹ تیرماه در برخی نقاط استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی و چهارشنبه ۱۰ تیرماه علاوه بر این مناطق در آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، همدان، مرکزی، قم، اصفهان و خراسان جنوبی در برخی ساعات به‌ویژه در بعد از ظهر و شب رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک و در نقاط مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

او ادامه داد: پنجشنبه ۱۱ تیرماه در خراسان جنوبی و جمعه ۱۲ تیرماه در ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات آذربایجان غربی بارش پراکنده و شنبه ۱۳ تیرماه در شمال غرب کشور رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: تا روز جمعه ۱۲ تیرماه در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. طی پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید گاهی گردوخاک خواهیم داشت.

به گفته ضیاییان شرق دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تا پنجشنبه ۱۱ تیرماه مواج خواهند شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا چهارشنبه ۱۰ تیرماه کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و طی پنجشنبه ۱۱ تیرماه صاف تا کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش باد و ابر با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا چهارشنبه ۱۰ و پس فردا پنجشنبه ۱۱ تیرماه اهواز با دمای ۴۷ و ۴۸ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اردبیل با دمای ۱۰ و ۹ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

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