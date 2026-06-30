اختصاص یک قطار مترو به اورژانس تهران برای مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش میراث آریا، شروین تبریزی سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران گفت: برای نخستین بار در کشور، یک قطار مترو به طور اختصاصی در خدمت مأموریتهای اورژانس استان تهران در طول مسیر تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب قرار گرفت.
او افزود: این قطار اختصاصا به شرکت کنندگان این مراسم، خدمات درمانی ارائه میکند.
تبریزی گفت: ورودی این قطار اختصاصی ایستگاههای متروی میرزای شیرازی و بهشتی و خروجیهای آن نیز ایستگاههای متروی جوانمرد قصاب و شهرری است.
سخنگوی اورژانس استان تهران ادامه داد: روزانه بیش از ۱۵۰۰ نیروی عملیاتی در مراسم مسئولیت تأمین سلامت و امدادرسانی به شهروندان را برعهده دارند.
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