۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۵

اختصاص یک قطار مترو به اورژانس تهران برای مراسم تشییع رهبر شهید

اختصاص یک قطار مترو به اورژانس تهران برای مراسم تشییع رهبر شهید

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از اختصاص یک قطار مترو به اورژانس تهران برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش میراث آریا، شروین تبریزی سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران گفت: برای نخستین بار در کشور، یک قطار مترو به طور اختصاصی در خدمت مأموریت‌های اورژانس استان تهران در طول مسیر تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب قرار گرفت. 

او افزود: این قطار اختصاصا به شرکت کنندگان این مراسم، خدمات درمانی ارائه می‌کند. 

تبریزی گفت: ورودی این قطار اختصاصی ایستگاه‌های متروی میرزای شیرازی و بهشتی و خروجی‌های آن نیز ایستگاه‌های متروی جوانمرد قصاب و شهرری است. 

سخنگوی اورژانس استان تهران ادامه داد: روزانه بیش از ۱۵۰۰ نیروی عملیاتی در مراسم مسئولیت تأمین سلامت و امدادرسانی به شهروندان را برعهده دارند.

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کد خبر 1405040900631
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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