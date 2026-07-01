۱۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲

افزایش دمای تهران از جمعه ۱۲ تا یکشنبه ۱۴ تیرماه

افزایش دمای تهران از جمعه ۱۲ تا یکشنبه ۱۴ تیرماه

اداره‌ کل هواشناسی استان تهران از افزایش دمای استان از جمعه ۱۲ تا یکشنبه ۱۴ تیرماه وقوع رگبار باران و وزش باد شدید در برخی نقاط خبر داد.

به گزارش میراث آریا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش بینی می‌شود. 

از بعدازظهر چهارشنبه ۱۰ تا صبح پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه در سطح استان به‌ویژه در نیمه شمالی در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و در پاره‌ای نقاط به‌ویژه مناطق جنوبی و غربی گاهی وزش باد خیلی شدید با گردوخاک مورد انتظار است. 

وزش باد شدید و گردوخاک با شدت کمتر در ساعات عصر و شب تا روز یک‌شنبه ۱۴ تیرماه و رگبار پراکنده در ارتفاعات بالادست در روز جمعه ۱۲ تیرماه پیش بینی می‌شود. 

فردا ۱۱ تیرماه کاهش دما و روزهای جمعه ۱۲ تا یکشنبه ۱۴ تیرماه افزایش نسبی دما مورد انتظار است. 

آسمان تهران پنج‌شنبه ۱۱تیرماه صاف و از بعدازظهر افزایش باد با بیشینه و کمینه دمای ۳۱ و ۲۴ درجه سانتیگراد و جمعه ۱۲ تیرماه صاف و از بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گردوخاک با بیشترین و کمترین دمای ۳۵ و ۲۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

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کد خبر 1405041000738
حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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