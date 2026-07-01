افزایش دمای تهران از جمعه ۱۲ تا یکشنبه ۱۴ تیرماه

به گزارش میراث آریا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش بینی میشود.
از بعدازظهر چهارشنبه ۱۰ تا صبح پنجشنبه ۱۱ تیرماه در سطح استان بهویژه در نیمه شمالی در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و در پارهای نقاط بهویژه مناطق جنوبی و غربی گاهی وزش باد خیلی شدید با گردوخاک مورد انتظار است.
وزش باد شدید و گردوخاک با شدت کمتر در ساعات عصر و شب تا روز یکشنبه ۱۴ تیرماه و رگبار پراکنده در ارتفاعات بالادست در روز جمعه ۱۲ تیرماه پیش بینی میشود.
فردا ۱۱ تیرماه کاهش دما و روزهای جمعه ۱۲ تا یکشنبه ۱۴ تیرماه افزایش نسبی دما مورد انتظار است.
آسمان تهران پنجشنبه ۱۱تیرماه صاف و از بعدازظهر افزایش باد با بیشینه و کمینه دمای ۳۱ و ۲۴ درجه سانتیگراد و جمعه ۱۲ تیرماه صاف و از بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گردوخاک با بیشترین و کمترین دمای ۳۵ و ۲۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
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