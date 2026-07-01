ترافیک سنگین در محورهای شمالی و ورودی پایتخت

به گزارش میراث آریا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: اکنون در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال)، حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه، ترافیک سنگین جریان دارد.
او افزود: در آزادراه تهران- شمال نیز در مسیر (جنوب به شمال)، حدفاصل انتهای تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک سنگین گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت و محدوده سهراهی چلاو، ترافیک سنگین صبحگاهی برقرار است.
سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به پایتخت گفت: در آزادراه کرج- قزوین محدوده پل حصارک، آزادراه قزوین- کرج- تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، آزادراه ساوه- تهران حدفاصل نسیمشهر تا فیروزبهرام، محور شهریار- تهران در برخی مقاطع و همچنین بزرگراه ورامین- تهران محدوده قلعهنو، ترافیک سنگین صبحگاهی مشاهده میشود.
او خاطرنشان کرد: در سایر محورهای مواصلاتی کشور، تردد بهصورت روان در جریان است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت جوی نیز تصریح کرد: محور چالوس با بارش باران و مهگرفتگی در ارتفاعات همراه است و در سایر محورهای شمالی، مداخله جوی خاصی گزارش نشده است.
سرهنگ محبی از بارش باران در برخی محورهای استانهای گیلان و مازندران و وقوع مهگرفتگی در برخی محورهای استان مازندران خبر داد و از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و توجه کامل به مقررات رانندگی، با احتیاط بیشتری تردد کنند.
او تأکید کرد: با توجه به شرایط پیشرو و برگزاری مراسم آیین وداع و تشییع رهبر شهید، از مسافران درخواست میشود پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راههای کشور را بررسی کرده و با مدیریت زمان سفر، از تردد در ساعات اوج ترافیک و بروز گرههای ترافیکی احتمالی جلوگیری کنند.
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