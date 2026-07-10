به گزارش خبرنگار میراثآریا، سازمان یونسکو با انتشار جزئیات برنامه چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی اعلام کرد که مجمع جهانی جوانان میراث جهانی ۲۰۲۶ از ۱۳ تا ۲۱ ژوئیه در جمهوری کره برگزار میشود و مقدمهای برای برگزاری اجلاس اصلی کمیته میراث جهانی خواهد بود. این مجمع با هدف ارتقای دانش، مهارت و مشارکت جوانان فعال در حوزه حفاظت و مدیریت میراثجهانی طراحی شده است.
بر اساس اعلام یونسکو، مجمع امسال با شعار «میراث جهانی، جوامع و آموزش؛ توانمندسازی جوانان بهعنوان عاملان تغییر» برگزار میشود و شرکتکنندگان در آن در قالب نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی، برنامههای میدانی و گفتوگو با کارشناسان بینالمللی، تجربههای خود را در زمینه حفاظت از میراثفرهنگی و طبیعی جهان به اشتراک خواهند گذاشت.
یونسکو تاکید کرده است که این برنامه با هدف تقویت نقش نسل جوان در حکمرانی میراث جهانی، افزایش مشارکت جوامع محلی و بهرهگیری از ظرفیت آموزش در حفاظت از آثار فرهنگی و طبیعی برگزار میشود. در پایان این مجمع نیز شرکتکنندگان، بیانیه جوانان میراث جهانی ۲۰۲۶ را تدوین و به چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی ارائه خواهند کرد.
چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراثجهانی یونسکو نیز از ۲۰ تا ۲۹ ژوئیه در شهر بوسان برگزار میشود. در این نشست، اعضای کمیته پرونده ۳۰ نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی، سه درخواست توسعه پروندههای ثبتشده و همچنین وضعیت حفاظتی ۱۴۷ اثر ثبتشده را بررسی خواهند کرد.
این مجمع یکی از مهمترین برنامههای آموزشی یونسکو در حوزه میراث جهانی به شمار میرود و نقش آن در تربیت نسل آینده مدیران، پژوهشگران و متخصصان حفاظت از میراثفرهنگی و طبیعی، در سالهای اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
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