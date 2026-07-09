نذر ۲۷ میلیارد ریالی در مسجد تاریخی زینبیه زنجان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عباس محمدی، روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: کل نذورات نقدی مسجد زینبیه اعظم زنجان در ایام عزاداری ماه محرم، به ۲۷ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال رسید.

رئیس هیات امنای مسجد زینبیه اعظم زنجان، افزود: این مبلغ از طریق کارتخوان‌های تعبیه شده در مسیر دسته عزاداری زینبیه و نیز نذورات نقدی مردمی جمع‌آوری شده است.

او با اشاره به سنت دیرینه قربانی در این آیین، گفت: در روز یازدهم محرم (یوم الزینب)، ۴۳ راس دام در مسیر دسته عزاداری ذبح شد.

محمدی همچنین بیان کرد: از ابتدای محرم امسال تاکنون، ۵۳ راس دام زنده نیز به این مسجد تاریخی تحویل داده شده است.

رئیس هیات امنای مسجد زینبیه تصریح کرد: نذورات جمع‌آوری شده در سه بخش جاری، عمرانی و فرهنگی هزینه می‌شود.

او افزود: این هزینه‌ها علاوه بر برنامه‌های مذهبی، به امور قرآنی و فعالیت‌های اجتماعی نیز اختصاص یافته است.

محمدی با بیان اینکه گوشت دام‌های قربانی امسال نسبت به سال‌های گذشته کمتر بود، گفت: گوشت نذری میان همسایگان مسجد، شرکت‌کنندگان در هیات مکتب الزینب (س) و همچنین خادمان، انتظامات و امور بانوان توزیع شد.

رئیس هیات امنای مسجد زینبیه زنجان خاطرنشان کرد: هیات مکتب الزینب (س) هر هفته روزهای دوشنبه در این مسجد برگزار میشود.

او در ادامه به زیرساخت‌های اجرایی این آیین عظیم اشاره کرد و افزود: امسال حدود ۱۲۰ کارتخوان و صندوق نذورات به‌صورت ثابت و سیار در سطح شهر فعال بود.

محمدی تصریح کرد: ۱۲۰۰ خادم در برگزاری این مراسم مشارکت داشتند. از این تعداد، هزار نفر در بخش آقایان و ۲۰۰ نفر در بخش بانوان فعالیت کردند.

مسجد زینبیه زنجان، در تاریخ ۲۰ تیرماه سال ۱۳۹۰ با شماره ۲۹۹۶۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. پرونده ثبتی این اثر ارزشمند، بهمن ماه ۱۳۸۹ در شورای سیاستگذاری تأیید شد و اکنون شماره ثبت آن ابلاغ شده است.

این مسجد، یکی از اماکن متبرکه و مورد احترام خاص مردم زنجان، شهرستان‌های همجوار و حتی سایر استان‌ها محسوب می‌شود.

هر ساله، همزمان با یازدهم محرم‌الحرام (یوم‌الزینب)، دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان با حضور خیل عظیم عاشقان اهل بیت (ع) برگزار می‌شود؛ آیینی که حالا به بخشی از هویت گردشگری مذهبی استان تبدیل شده است.

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