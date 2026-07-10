بهگزارش خبرنگار میراثآریا، ارسلان زارع روز گذشته پنجشنبه ۱۸ تبر ۱۴۰۵ در نشست شورای معاونین استانداری ضمن تقدیر از حضور باشکوه و آگاهانه مردم در آیینهای گرامیداشت و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، این همبستگی را سرمایه ارزشمند استان برشمرد.
استاندار بوشهر در این نشست با بیان اینکه رضایتمندی مردم مهمترین سرمایه نظام اداری است، تصریح کرد: همه مدیران و مسئولان استان باید با رویکردی مسئولانه، پاسخگو و مردممحور، ارتقای کیفیت خدمات و تکریم اربابرجوع را در اولویت برنامههای خود قرار دهند تا زمینه افزایش رضایت عمومی و تقویت اعتماد مردم بیش از پیش فراهم شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم اتمام پروژههای عمرانی تأکید کرد و گفت: با توجه به نزدیک شدن به هفته دولت، دستگاههای اجرایی باید ضمن شتاببخشی در تکمیل پروژههای عمرانی قابل افتتاح، نسبت به حفظ کیفیت طرحها اهتمام ویژه داشته باشند تا ثمرات این خدمترسانی بهخوبی برای مردم ملموس باشد.
زارع با اشاره به اهمیت مدیریت منابع، بر ضرورت فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه انرژی تأکید کرد و افزود: مدیران دستگاههای اجرایی علاوه بر اجرای دقیق سیاستهای مدیریت مصرف در مجموعههای تحت مدیریت خود، باید با تبیین اهمیت این موضوع، زمینه مشارکت هرچه بیشتر کارکنان و آحاد جامعه را در صرفهجویی فراهم کنند.
رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر در همین راستا از تشکیل کارگروه مدیریت مصرف انرژی خبر داد و تصریح کرد: این کارگروه با مسئولیت معاون هماهنگی امور عمرانی در مرکز استان و با مسئولیت فرمانداران در شهرستانها، عهدهدار مدیریت و نظارت بر رعایت الگوی مصرف انرژی خواهد بود.
در این نشست، معاونان استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی، گزارش آخرین اقدامات، برنامهها و چالشهای حوزههای تخصصی خود را ارائه کردند.
همچنین وضعیت پروژههای عمرانی و اقتصادی، آمار ثبت شده در سامانههای «منتاک» و «منپاک»، نحوه خدماترسانی به مردم و هماهنگیهای بینبخشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهای لازم برای پیگیری مصوبات پیشین ارائه شد.
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