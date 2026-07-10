دمای هوا در برخی نقاط استان بوشهر در آستانه ۵۰ درجه

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، اظهار کرد: از امروز جمعه ۱۹ تیر تا روز سه‌شنبه هفته پیش رو، شرایط جوی استان تحت تأثیر وزش بادهای شمال غربی قرار خواهد گرفت که پیامد آن تلاطم دریا، خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه در این مدت دمای بیشینه هوا در برخی نقاط استان به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس خواهد رسید، از مردم و فعالان اقتصادی خواست نسبت به گرمای شدید و شرایط جوی پیش‌رو تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

او در تشریح پیش‌بینی ۲۴ ساعت آینده وضعیت جوی و دریایی استان گفت: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود که در ساعات مختلف با افزایش باد، گردوخاک در مناطق مستعد و در برخی نقاط جنوبی استان با مه صبحگاهی همراه است.

مساعدی با اشاره به وضعیت خلیج فارس افزود: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات تا ۴۴ کیلومتر نیز خواهد رسید. همچنین از بامداد فردا در فراساحل شمالی و مرکزی، سرعت وزش باد به ۱۸ تا ۵۴ کیلومتر در ساعت افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ارتفاع موج خلیج فارس در سواحل استان را ۶۰ تا ۱۲۰ و گاهی ۱۵۰ سانتیمتر اعلام کرد و افزود: از بامداد فردا در فراساحل شمالی و مرکزی، ارتفاع موج به ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد رسید که ضرورت رعایت ایمنی برای ترددهای دریایی را دوچندان می‌کند.

او همچنین وضعیت جزر و مد در بندر بوشهر برای فردا را مد اول دریا: ساعت ۰۴:۴۵، جزر اول: ساعت ۱۲:۵۰، مد دوم: ساعت ۱۸:۲۵ و جزر دوم: ساعت ۲۱:۳۰ اعلام کرد.

مساعدی هواشناسی استان بوشهر با اشاره به ثبت دمای هوای استان در شبانه‌روز گذشته خاطرنشان کرد: دمای هوای استان بین ۴۰ تا ۴۸.۶ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده و شهرستان دیر با ۴۸.۶ درجه، گرم‌ترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته ثبت شده است.

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