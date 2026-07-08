۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۸

توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی در دشتستان

توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی در دشتستان

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دشتستان گفت: توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی و حمایت از مشاغل خرد در دستور کار قرار دارد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدخدیجه حسینی امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ از برگزاری نشستی با حضور نماینده بنیاد برکت، مدیر کانون فرهنگی هنری الغدیر و فعالان بخش خصوصی با محوریت توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی، تقویت بازاریابی، حمایت از تولیدکنندگان و افزایش فروش محصولات صنایع‌دستی خبر داد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دشتستان با اشاره به اهمیت حمایت از فعالان این حوزه اظهار کرد: امروز جلسه‌ای با حضور نمایندگان بنیاد برکت، کانون فرهنگی هنری مساجد و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد که در آن راهکارهای توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی، ایجاد بسترهای مناسب برای بازاریابی و فروش، و همچنین حمایت هدفمند از مشاغل خرد مورد بررسی قرار گرفت.

او گفت: با توجه به اینکه حدود ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه صنایع‌دستی پرداخت شده، ضروری است از این ظرفیت به‌صورت مؤثر برای تقویت تولید، ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب‌وکارهای خرد استفاده شود.

حسینی ادامه داد: یکی از اولویت‌های ما، حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی در مناطق مختلف و فراهم‌کردن زمینه حضور پررنگ‌تر آنان در بازارچه‌ها و شبکه‌های فروش است. در این مسیر، همکاری نهادهایی همچون بنیاد برکت، کانون فرهنگی هنری مساجد و بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در توانمندسازی فعالان این عرصه ایفا کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دشتستان تصریح کرد: برنامه‌ریزی ما بر این اساس است که با توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی، تقویت زنجیره تولید تا فروش، و استفاده از ظرفیت‌های محلی و مردمی، زمینه حمایت عملی از مشاغل خرد و خانگی در حوزه صنایع‌دستی را فراهم کنیم.

او در پایان تأکید کرد: صنایع‌دستی علاوه بر جنبه‌های فرهنگی و هویتی، ظرفیت بسیار ارزشمندی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه محلی دارد و تلاش خواهیم کرد با هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، حمایت‌های مؤثرتری از این بخش انجام گیرد.

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کد خبر 1405041701176
وحید امیری
دبیر مریم قربانی‌نیا

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