بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیدخدیجه حسینی امروز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ از برگزاری نشستی با حضور نماینده بنیاد برکت، مدیر کانون فرهنگی هنری الغدیر و فعالان بخش خصوصی با محوریت توسعه بازارچههای صنایعدستی، تقویت بازاریابی، حمایت از تولیدکنندگان و افزایش فروش محصولات صنایعدستی خبر داد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دشتستان با اشاره به اهمیت حمایت از فعالان این حوزه اظهار کرد: امروز جلسهای با حضور نمایندگان بنیاد برکت، کانون فرهنگی هنری مساجد و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد که در آن راهکارهای توسعه بازارچههای صنایعدستی، ایجاد بسترهای مناسب برای بازاریابی و فروش، و همچنین حمایت هدفمند از مشاغل خرد مورد بررسی قرار گرفت.
او گفت: با توجه به اینکه حدود ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حوزه صنایعدستی پرداخت شده، ضروری است از این ظرفیت بهصورت مؤثر برای تقویت تولید، ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسبوکارهای خرد استفاده شود.
حسینی ادامه داد: یکی از اولویتهای ما، حمایت از هنرمندان و فعالان صنایعدستی در مناطق مختلف و فراهمکردن زمینه حضور پررنگتر آنان در بازارچهها و شبکههای فروش است. در این مسیر، همکاری نهادهایی همچون بنیاد برکت، کانون فرهنگی هنری مساجد و بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در توانمندسازی فعالان این عرصه ایفا کند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دشتستان تصریح کرد: برنامهریزی ما بر این اساس است که با توسعه بازارچههای صنایعدستی، تقویت زنجیره تولید تا فروش، و استفاده از ظرفیتهای محلی و مردمی، زمینه حمایت عملی از مشاغل خرد و خانگی در حوزه صنایعدستی را فراهم کنیم.
او در پایان تأکید کرد: صنایعدستی علاوه بر جنبههای فرهنگی و هویتی، ظرفیت بسیار ارزشمندی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه محلی دارد و تلاش خواهیم کرد با همافزایی دستگاهها و نهادهای مرتبط، حمایتهای مؤثرتری از این بخش انجام گیرد.
انتهای پیام/
نظر شما