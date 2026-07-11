میراث آریا: همین موقعیت راهبردی سبب شده است که تنگ دالان در طول قرنها، محل عبور کاروانها، شکلگیری تأسیسات خدماتی و پیدایش سازههایی باشد که امروز از آنها بهعنوان نشانههایی از نبوغ مردمان گذشته یاد میشود.
آنچه تنگ دالان را از بسیاری از روستاهای تاریخی دیگر متمایز میکند، صرفاً قدمت آن نیست؛ بلکه حضور مجموعهای از آثار معماری و سازههای آبی است که از دانش فنی، درک عمیق از اقلیم و توانایی سازگاری با محیط در میان ساکنان و سازندگان پیشین حکایت دارد. در این محدوده، بقایای کاروانسراها، آبانبارها، آسیابهای آبی و مسیرهای انتقال آب، تصویری روشن از جامعهای پویا و مبتکر ارائه میدهد؛ جامعهای که در دل محیطی خشک و گاه سختگذر، توانسته است با اتکا به مهندسی بومی، امکان زیست و تولید را فراهم کند.
از میان اسناد تاریخی مرتبط با این منطقه، سفرنامه دن گارسیا سیلوا فیگوئروا، سفیر اسپانیا در دربار شاهعباس اول، از اهمیت ویژهای برخوردار است. او در گزارش سفر خود، بهگونهای دقیق از تنگ دالان و سازه آبی آن یاد میکند و توضیحاتی ارزشمند درباره شیوه انتقال آب، کاروانسرا و آبانبارهای مجاور ارائه میدهد. روایت او نشان میدهد که این ناحیه در گذشته نه یک نقطه صرفاً عبوری، بلکه یک مجموعه فعال خدماتی و زیستی بوده است؛ جایی که آب، استراحتگاه کاروانها و زمینهای کشاورزی، همگی بهوسیله نظمی مهندسیشده به یکدیگر متصل میشدند.
بررسی میدانی و تطبیق گزارشهای تاریخی با شرایط موجود، این احتمال را تقویت میکند که در تنگ دالان با یک سامانه آبرسانی پیچیده و چندمرحلهای روبهرو بودهایم. بهنظر میرسد آب چشمههای پیرامونی، پس از جمعآوری، از طریق کانالی دستساز به سمت محدوده تنگ دالان هدایت میشده و پس از عبور از درهها و بسترهای طبیعی، به بخشهای مختلف مسیر تقسیم میشده است. در این میان، وجود سازههایی استوانهایشکل در مجاورت دره و رودخانه، نشان میدهد که مهندسان محلی برای عبور آب از نقاط پرشیب و ناپایدار، راهحلهایی بسیار هوشمندانه به کار بستهاند؛ راهحلهایی که بدون استفاده از ابزار مکانیکی و تنها بر پایه اختلاف ارتفاع و هدایت طبیعی آب عمل میکردهاند.
نکته قابل توجه آن است که بخشی از این سامانه، بهصورت روباز و در قالب کانالهای انتقال آب طراحی شده بوده و در بخشی دیگر، از گذرگاههای زیرزمینی و حفرههای سنگی بهره گرفته شده است. چنین ترکیبی از شیوههای روباز و زیرزمینی، نشاندهنده آگاهی عمیق سازندگان از ویژگیهای زمین، شدت جریانهای فصلی و ضرورت حفاظت از آب در اقلیم گرم و خشک منطقه است. به بیان دیگر، آنچه در تنگ دالان دیده میشود تنها یک مجرای ساده آب نیست، بلکه شبکهای از راهکارهای دقیق برای مدیریت، هدایت و توزیع آب در شرایط دشوار طبیعی است.
در ادامه این مسیر آبی، آب پس از عبور از بخشهای سیلابی و گذر از دشت، به محدودهای میرسیده که دو کاروانسرا در آن ساخته شدهاند. فاصله اندک این دو بنا از یکدیگر و تفاوتهای آشکار در ساختار، ارتفاع، ورودی و تزیینات، این فرض را مطرح میکند که یا آنها در دورههای زمانی متفاوت احداث شدهاند یا هر یک کارکردی خاص و مجزا داشتهاند. یکی از این کاروانسراها از نظر معماری، جلوهای متمایز دارد؛ سردر مرتفع، تناسبات چشمگیر، و ارتفاع بیشتر فضای داخلی نسبت به نمونههای مشابه در منطقه، از ویژگیهایی است که آن را در شمار بناهای شاخص تنگ دالان قرار میدهد. این تفاوتها میتواند نشانهای از جایگاه ویژه این بنا در مسیر کاروانی یا کارکردی متفاوت در مقایسه با سایر کاروانسراهای همدوره باشد.
در بخشهایی از مسیر، آب پس از عبور از دشت و کاروانسراها، به دامنه کوه میرسیده و از آنجا وارد گذرگاهی حفرشده در دل سنگ میشده است. این تونل یا دالان سنگی، یکی از شگفتانگیزترین بخشهای مجموعه به شمار میآید؛ زیرا نشان میدهد که سازندگان نهتنها با زمین و آب، بلکه با کوه نیز وارد گفتوگو شدهاند و با مهارتی ستودنی، راه عبور آب را از میان صخرهها گشودهاند. عبور آب از این مسیر، آن را به سمت سوی دیگر کوه منتقل میکرده و پس از آن، آب وارد دو آسیاب آبی پلکانی میشده است. این آسیابها که بهصورت پلهپله و بر فراز یکدیگر ساخته شدهاند، نمونهای قابل توجه از بهرهبرداری حداکثری از انرژی جریان آب در خدمت تولید و معیشت محلی هستند.
نقش آسیابها در اقتصاد محلی را نباید نادیده گرفت. در جامعهای که بخش مهمی از زندگی آن به کشاورزی و فرآوری محصولات وابسته بوده، وجود آسیاب آبی به معنای شکلگیری زنجیرهای از تولید، ذخیره و مصرف بوده است. آب پس از آنکه نیروی خود را در چرخاندن آسیابها صرف میکرده، به مزارع و زمینهای کشاورزی منتقل میشده و بدین ترتیب، نظامی پیوسته از بهرهوری آب پدید میآمده است. این پیوستگی میان تأمین آب، آردسازی، کشاورزی و استقرار کاروانی، تنگ دالان را به نمونهای کمنظیر از همافزایی میان سکونت، تولید و حملونقل در تاریخ جنوب ایران بدل کرده است.
اهمیت تنگ دالان تنها در گذشته آن خلاصه نمیشود، بلکه در امروز نیز این منطقه ظرفیت آن را دارد که به یکی از کانونهای مهم مطالعات میراث فرهنگی، گردشگری تاریخی و شناخت مهندسی بومی تبدیل شود.
تنگ دالان یادآور این حقیقت است که تاریخ، تنها در کاخها و شهرهای بزرگ نوشته نشده؛ گاه در دل روستاهای کمتر شناختهشده، سازههایی نهفتهاند که از هزاران صفحه کتاب، گویاترند. این روستا با کاروانسراهای خاموش، آبانبارهای استوار، آسیابهای فراموششده و تونلهای سنگیاش، همچنان روایتگر دورهای است که انسان، طبیعت را نه برای غلبه، بلکه برای همزیستی و بهرهبرداری خردمندانه بازآفرینی میکرد.
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