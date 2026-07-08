به گزارش خبرنگار میراثآریا، سلیم محمدی روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای سال تاکنون، مبلغ ۲۲۴ میلیارد ریال تسهیلات در چارچوب اعتبارات بند «ب» تبصره ۱۵، به طرحهای فعال و واجد شرایط در حوزه گردشگری استان پرداخت شده است.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: این تسهیلات به ۱۲ طرح در بخشهای سفرهخانههای سنتی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مجتمعهای گردشگری و همچنین راهنمایان گردشگری اختصاص یافته است. هدف از ارائه این منابع مالی، حمایت از فعالان این صنعت، تقویت زیرساختهای گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده به مسافران و گردشگران است.
محمدی با اشاره به نقش کلیدی حمایتهای مالی در توسعه زیرساختها بیان کرد: هدایت منابع اعتباری به سمت طرحهای دارای ظرفیت، از راهکارهای مؤثر برای تحرکبخشی به اقتصاد گردشگری، توسعه خدمات سفر و افزایش فرصتهای شغلی در استان محسوب میشود.
او در پایان تأکید کرد: با توجه به ظرفیتهای متنوع و گسترده هرمزگان در بخش گردشگری، تداوم حمایتهای مالی و تسهیل مسیر سرمایهگذاری، میتواند زمینه شتاببخشی به توسعه این صنعت و افزایش سهم گردشگری در اقتصاد استان را بیش از پیش فراهم کند.
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