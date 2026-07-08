۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۵

از ابتدای سالجاری تاکنون

۲۲۴ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۵ به طرح‌های گردشگری هرمزگان پرداخت شده است

۲۲۴ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۵ به طرح‌های گردشگری هرمزگان پرداخت شده است

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از پرداخت ۲۲۴ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به فعالان حوزه گردشگری استان از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای سال تاکنون، مبلغ ۲۲۴ میلیارد ریال تسهیلات در چارچوب اعتبارات بند «ب» تبصره ۱۵، به طرح‌های فعال و واجد شرایط در حوزه گردشگری استان پرداخت شده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: این تسهیلات به ۱۲ طرح در بخش‌های سفره‌خانه‌های سنتی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مجتمع‌های گردشگری و همچنین راهنمایان گردشگری اختصاص یافته است. هدف از ارائه این منابع مالی، حمایت از فعالان این صنعت، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به مسافران و گردشگران است.

محمدی با اشاره به نقش کلیدی حمایت‌های مالی در توسعه زیرساخت‌ها بیان کرد: هدایت منابع اعتباری به سمت طرح‌های دارای ظرفیت، از راهکارهای مؤثر برای تحرک‌بخشی به اقتصاد گردشگری، توسعه خدمات سفر و افزایش فرصت‌های شغلی در استان محسوب می‌شود.

او در پایان تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های متنوع و گسترده هرمزگان در بخش گردشگری، تداوم حمایت‌های مالی و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری، می‌تواند زمینه شتاب‌بخشی به توسعه این صنعت و افزایش سهم گردشگری در اقتصاد استان را بیش از پیش فراهم کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041701140
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

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