۱۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۸

اسکان بیش از ۳۶ هزار نفر- شب در مراکز اقامتی استان گلستان در هفته اخیر

اسکان بیش از ۳۶ هزار نفر- شب در مراکز اقامتی استان گلستان در هفته اخیر

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از ثبت ۳۶ هزار و ۵۳۲ نفر- شب اقامت در مراکز اقامتی استان طی اجرای طرح ویژه ستاد خدمات سفر برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در یک هفته اخیر خبر داد.

به‌گزارش میراث‌آریا، فریدون فعالی امروز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ در خصوص آخرین آمار اسکان مسافران در استان، گفت: در مدت اجرای طرح ویژه ستاد اجرایی خدمات سفر مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، از ۱۳ تا ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، درمجموع ۳۶ هزار و ۵۳۲ نفر-شب اقامت در مراکز اقامتی استان گلستان به ثبت رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به برگزاری مستمر جلسات ستاد اجرایی خدمات سفر و فعالیت کمیته‌های ۱۴گانه خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تمامی ظرفیت‌های اقامتی، خدماتی و پشتیبانی استان برای ارائه خدمات شایسته بسیج شد و نظارت‌های میدانی بر نحوه ارائه خدمات در مراکز اقامتی، مجتمع‌های خدماتی و تأسیسات گردشگری به‌صورت مستمر انجام گرفت.

او تأکید کرد: همراهی دستگاه‌های اجرایی، فعالان بخش خصوصی و تأسیسات گردشگری استان نقش مؤثری در مدیریت سفرها و ارائه خدمات مناسب به زائران و مسافران داشت و خوشبختانه روند خدمت‌رسانی در طول اجرای این طرح با هماهنگی و آمادگی مطلوب دنبال شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042001348
ابوالفضل آذری
دبیر مرضیه امیری

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