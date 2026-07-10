اسکان بیش از ۳۶ هزار نفر- شب در مراکز اقامتی استان گلستان در هفته اخیر

بهگزارش میراثآریا، فریدون فعالی امروز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ در خصوص آخرین آمار اسکان مسافران در استان، گفت: در مدت اجرای طرح ویژه ستاد اجرایی خدمات سفر مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، از ۱۳ تا ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، درمجموع ۳۶ هزار و ۵۳۲ نفر-شب اقامت در مراکز اقامتی استان گلستان به ثبت رسیده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با اشاره به برگزاری مستمر جلسات ستاد اجرایی خدمات سفر و فعالیت کمیتههای ۱۴گانه خاطرنشان کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، تمامی ظرفیتهای اقامتی، خدماتی و پشتیبانی استان برای ارائه خدمات شایسته بسیج شد و نظارتهای میدانی بر نحوه ارائه خدمات در مراکز اقامتی، مجتمعهای خدماتی و تأسیسات گردشگری بهصورت مستمر انجام گرفت.
او تأکید کرد: همراهی دستگاههای اجرایی، فعالان بخش خصوصی و تأسیسات گردشگری استان نقش مؤثری در مدیریت سفرها و ارائه خدمات مناسب به زائران و مسافران داشت و خوشبختانه روند خدمترسانی در طول اجرای این طرح با هماهنگی و آمادگی مطلوب دنبال شد.
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